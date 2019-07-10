Футбол
Заболотный тренируется в «Зените-2»RT на русском 08:27
Нападающий «Зенита» Антон Заболотный замечен на тренировке второй команды петербургского клуба — «Зенит-2». Об этом стало известно из Twitter команды, где опубликовано фото с тренировки, на котором можно заметить Заболотного.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 14:19, Вашингтон
Общество
В детских лагерях с июня выявили более 28 т небезопасных продуктов
Роспотребнадзор с начала лета снял с реализации более 28,5 т небезопасных продуктов питания в детских оздоровительных лагерях.
Обновлено в 02:55
Авто
Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport
Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.
Обновлено в 02:51
Происшествия
В отеле Новой Москвы задушили стюардессу
В ванной отеля Новой Москвы была найдена задушенная 23-летняя девушка.
Обновлено в 09:08
Политика
Медведев назвал два пути решения газового спора с Украиной
Существуют два варианта решения проблемы транзита газа через Украину.
Обновлено в 12:30
Транспорт
В лондонском аэропорту Гатвик приостановили полеты
Полеты в лондонском аэропорту Гатвик приостановлены из-за неполадок в диспетчерской башне, сообщила администрация аэропорта.
Обновлено в 13:50
Политика
Цискаридзе осудил выходку Габунии: «Оскорбил самого себя»
Георгий Габуния оскорбил только самого себя. Цискаридзе напомнил, что для грузинского народа очень важна память родителей, особенно ушедших.
Обновлено в 12:31
Транспорт
В России могут появиться турбоперекрестки и квадратные светофоры
Обновлено вчера в 23:49
Армия и оружие
Автоколонна с главой Донецкой области попала под обстрел, пишут СМИ
Глава подконтрольной Киеву Донецкой области Павел Кириленко попал под обстрел, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник.
Обновлено в 13:41
Энергетика
Цены на нефть растут на фоне сокращения запасов в США
По данным Американского института нефти (API), запасы сократились на 8,1 миллиона баррелей до 461,4 миллиона за неделю, завершившуюся 5 июля, тогда как аналитики предполагали, что они снизятся на 3,1 миллиона баррелей.
Обновлено в 02:24
Экономика
Росстат уволил главу подразделения из-за публикации данных об инфляции
Орешкин назвал недопустимой ситуацию, когда регулятор публикует данные раньше Росстата, и попросил провести расследование.
Обновлено в 14:08
Общество
Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей
Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:58
Политика
Совладельцы «Рустави 2» отказались увольнять гендиректора канала
Совладельцы и партнеры грузинского «Рустави 2» отказались увольнять его гендиректора Николоза Гварамию, нецензурно комментировавшего позицию Владимира Путина по санкциям против Грузии.
Обновлено в 13:55
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей
Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.
Обновлено в 10:58
Общество
В России решили найти управу на 14-летних живодеров
По мнению авторов законопроекта, в настоящее время несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет не несут ответственности за жестокое обращение с животными.
Обновлено в 12:15
Общество
Продававшую воду со своего тела блогершу из США уличили в обмане
Пользователи Сети раскрыли обман блогерши Belle Delphine, предлагавшей любому желающему за крупную сумму приобрести воду, в которой она купалась.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной сделал откровенное признание
Марат Хайруллин, муж кассирши банка из Салавата Луизы Хайрулинной, которая в конце мая пропала с более чем 20 млн рублей, похищенными с работами, дал интервью «Первому каналу».
Обновлено в 10:05
Экономика
Россияне стали экономить на лекарствах
Больше всего россияне сократили траты на лекарства для борьбы с кожными заболеваниями, противомикробные средства для системного использования и препараты для лечения заболеваний респираторной системы.
Обновлено вчера в 15:00
Футбол
Агент футболиста Рамиреса подтвердил интерес со стороны «Спартака»
Агент Пабло Бентанкур, представляющий интересы полузащитника сборной Уругвая и итальянской «Сампдории» Гастона Рамиреса, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны московского «Спартака».
Обновлено в 13:13
Наука
Ученые нашли новый способ похудения
Ученые нашли новый способ похудения. Людям с лишним весом следует заниматься укреплением мышц, а не бороться с жиром.
Обновлено в 05:43
Наука
В Израиле найден библейский город Секелаг
Лишь при раскопках на территории Хирбет ар-Раи исследователи обнаружили руины, указывающие на вероятность существования здесь библейского Секелага.
Обновлено вчера в 05:27
Наука
Учёные нашли продолжение пещеры под трассой «Таврида»
Обновлено в 11:23
Происшествия
В Москве мужчина пытался продать девочку за полмиллиона рублей
Мужчину задержали в Москве после попытки продать девочку-подростка за 500 тысяч рублей, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Обновлено в 09:19
Футбол
Сенегал обыграл Бенин и вышел в полуфинал Кубка африканских наций
В Каире на стадионе «Каир Интернешнл» состоялся матч 1/4 финала Кубка африканских наций — 2019 Сенегал — Бенин.
Обновлено в 13:56
Общество
В России водителей скоро смогут штрафовать на 2 тысячи рублей в день
Заметим, что выявлять нарушителей власти намерены с помощью камер, поэтому оговорка, что наказать водителя можно один раз в стуки, целесообразна: ведь за день нарушитель может набрать несколько подобных штрафов.
Обновлено в 01:25
Происшествия
ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда
Муж жительницы Калининграда Антонины Зиминой, обвиняемой в госизмене, Константин Антонец задержан при посещении следственного управления ФСБ в Москве.
Обновлено в 10:00
Экономика
Кудрин раскритиковал прогноз Минэка о росте реальных доходов россиян
Спрогнозированный Минэкономразвития сценарий роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично.
Обновлено в 06:43
Игры
На терминалах QIWI теперь можно поиграть в Doom
Чтобы сыграть в Doom, в поиске на терминале необходимо набрать IDDQD — это чит-код из игры, который давал персонажу полную неуязвимость.
Обновлено в 07:36
Происшествия
В Петербурге задержали мужчину, облившего бензином чиновников
Мужчина, который облил бензином сотрудников комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга, задержан, сообщает городское ГСУСК РФ.
Обновлено в 13:44