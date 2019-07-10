Футбол

Заболотный тренируется в «Зените-2»RT на русском 08:27

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный замечен на тренировке второй команды петербургского клуба — «Зенит-2». Об этом стало известно из Twitter команды, где опубликовано фото с тренировки, на котором можно заметить Заболотного.
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Заболотный тренируется с «Зенитом-2»

Sportbox.RU08:16

Заболотный тренируется с «Зенитом-2»

Sports.ru07:03

Антон Заболотный оказался в «Зените-2»

Петербургский дневник07:58

Заболотный отказался уходить и теперь тренируется с «Зенитом»-2

Спорт день за днем07:56

Заболотный тренируется с «Зенитом-2»

Спорт-Экспресс07:54

Заболотный тренируется в составе «Зенита-2»

Чемпионат07:34

Заболотный тренируется с «Зенитом-2»

Матч ТВ08:16
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 14:19, Вашингтон
Общество

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Существуют два варианта решения проблемы транзита газа через Украину.
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Транспорт

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Политика

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Транспорт

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Армия и оружие

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Глава подконтрольной Киеву Донецкой области Павел Кириленко попал под обстрел, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник.
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Орешкин назвал недопустимой ситуацию, когда регулятор публикует данные раньше Росстата, и попросил провести расследование.
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Общество

Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей

Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.
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Политика

Совладельцы «Рустави 2» отказались увольнять гендиректора канала

Совладельцы и партнеры грузинского «Рустави 2» отказались увольнять его гендиректора Николоза Гварамию, нецензурно комментировавшего позицию Владимира Путина по санкциям против Грузии.
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Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей

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Общество

В России решили найти управу на 14-летних живодеров

По мнению авторов законопроекта, в настоящее время несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет не несут ответственности за жестокое обращение с животными.
Обновлено в 12:15
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Происшествия

Муж Луизы Хайруллиной сделал откровенное признание

Марат Хайруллин, муж кассирши банка из Салавата Луизы Хайрулинной, которая в конце мая пропала с более чем 20 млн рублей, похищенными с работами, дал интервью «Первому каналу».
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Россияне стали экономить на лекарствах

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Обновлено вчера в 15:00
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Агент футболиста Рамиреса подтвердил интерес со стороны «Спартака»

Агент Пабло Бентанкур, представляющий интересы полузащитника сборной Уругвая и итальянской «Сампдории» Гастона Рамиреса, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны московского «Спартака».
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Ученые нашли новый способ похудения

Ученые нашли новый способ похудения. Людям с лишним весом следует заниматься укреплением мышц, а не бороться с жиром.
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Наука

В Израиле найден библейский город Секелаг

Лишь при раскопках на территории Хирбет ар-Раи исследователи обнаружили руины, указывающие на вероятность существования здесь библейского Секелага.
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Поклонская посоветовала Зеленскому кандидатов для преследования

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Наука

Учёные нашли продолжение пещеры под трассой «Таврида»

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Мужчину задержали в Москве после попытки продать девочку-подростка за 500 тысяч рублей, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Обновлено в 09:19
Футбол

Сенегал обыграл Бенин и вышел в полуфинал Кубка африканских наций

В Каире на стадионе «Каир Интернешнл» состоялся матч 1/4 финала Кубка африканских наций — 2019 Сенегал — Бенин.
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Заметим, что выявлять нарушителей власти намерены с помощью камер, поэтому оговорка, что наказать водителя можно один раз в стуки, целесообразна: ведь за день нарушитель может набрать несколько подобных штрафов.
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Происшествия

ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда

Муж жительницы Калининграда Антонины Зиминой, обвиняемой в госизмене, Константин Антонец задержан при посещении следственного управления ФСБ в Москве.
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Экономика

Кудрин раскритиковал прогноз Минэка о росте реальных доходов россиян

Спрогнозированный Минэкономразвития сценарий роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично.
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Экономика

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Чтобы сыграть в Doom, в поиске на терминале необходимо набрать IDDQD — это чит-код из игры, который давал персонажу полную неуязвимость.
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