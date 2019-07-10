Футбол

Заболотный тренируется в «Зените-2»RT на русском 08:27

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный замечен на тренировке второй команды петербургского клуба — «Зенит-2». Об этом стало известно из Twitter команды, где опубликовано фото с тренировки, на котором можно заметить Заболотного.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Заболотный тренируется с «Зенитом-2»

Sportbox.RU08:16

Заболотный тренируется с «Зенитом-2»

Матч ТВ08:16

Заболотный тренируется в составе «Зенита-2»

Чемпионат07:34

Заболотный отказался уходить и теперь тренируется с «Зенитом»-2

Спорт день за днем07:56

Заболотный тренируется с «Зенитом-2»

Спорт-Экспресс07:54

Антон Заболотный оказался в «Зените-2»

Петербургский дневник07:58

Заболотный тренируется с «Зенитом-2»

Sports.ru07:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 15:51, Вашингтон
Общество

С предложением продать компанию «Рольф» к ее основателю Сергею Петрову обращался владелец автодилера «Авилон»

Александр Варшавский, как сказал Петров в интервью изданию The Bell, может быть интересантом уголовного дела.
Обновлено в 15:30
Наука

Человек современного типа попал в Европу 210 тысяч лет назад

Скорее всего, "человек разумный", высадившись в Европе, не дал неандертальцам жизни в прямом смысле слова Из работы следует, что как минимум для южной Европы первое появление людей нужно датировать не 43-45 тысячами лет назад, как это делали ранее, а гораздо более ранним временем.
Обновлено в 15:35
Происшествия

В московском ресторане продали в рабство 16-летнюю девочку

Обновлено в 12:32
Происшествия

Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве

В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47
Армия и оружие

Истребители США оснастят датчиками для обнаружения НЛО

ВВС США отказались от поисковых систем ИК-диапазона в 60-е годы, когда эти сенсоры были несовершенны, а выдаваемая ими информация - малопригодна для решения боевых задач.
Обновлено в 04:21
Кино

Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн

Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Гаджеты

Samsung Galaxy Note10 показали на рекламных изображениях

Накануне производитель опубликовал видеоролик, которым анонсировал официальную дату дебюта, а также заявил, что Samsung Galaxy Note10 может заменить сразу несколько устройств.
Обновлено в 13:52
Политика

МИД Эстонии счел провокацией салют в честь освобождения Таллина

Проведенный в России салют в честь 75-летия освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков счел провокацией глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.
Обновлено вчера в 19:24
Экономика

Россияне стали экономить на лекарствах

Снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян, заявил изданию гендиректор компании Сергей Шуляк.
Обновлено в 02:36
Теннис

Федерер победил Нисикори и пробился в полуфинал Уимблдона

Швейцарец Роджер Федерер вышел в полуфинал Уимблдона, передает ТАСС.
Обновлено в 14:01
Политика

Медведев встретился с Бойко и Медведчуком

Обновлено в 09:38
Происшествия

Из Багдада в Москву вылетел самолёт с российскими детьми

Из Багдада в Москву вылетел самолёт с 33 российскими детьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 11:01
Армия и оружие

Зеленский поручил жестко реагировать на обстрелы в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский приказал генштабу страны активизировать работу. Об этом говорится в заявлении на его сайте.
Обновлено в 14:57
Происшествия

В Ленобласти грузовик раздавил три легковушки, есть жертвы

В Ленинградской области на 186-м километре трассы "Кола" грузовик КамАЗ врезался в три автомобиля.
Обновлено в 14:23
Экономика

Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции

Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
Обновлено в 14:50
Происшествия

Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки

Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Происшествия

В Ленобласти нашли останки красноармейцев, погибших в 1940 году

В районе посёлка Медянка Ленинградской области обнаружили останки солдат и офицеров Красной армии, погибших зимой 1940 года.
Обновлено в 13:48
Наука

Новая технология может производить чистую питьевую воду

Обновлено в 14:10
Происшествия

В Башкирии задержан муж кассирши, похитившей миллионы из банка

В аэропорту Уфы 10 июля задержан мужчина, который является мужем кассирши банка из Салавата, подозреваемой в краже из кассы около 20 млн. рублей.
Обновлено в 15:17
Шоу-бизнес

Жанна Бадоева обратилась в клинику пластической хирургии в Корее

Недавно ведущая шоу «Жизнь других» побывала в Корее. Там Жанна Бадоева посетила клинику пластической хирургии, расположенную на 22 этажах.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Взрыв прогремел в центре Луганска

Обновлено в 08:36
Армия и оружие

Украина заявила о заходе российского корабля в зону учений Sea Breeze

Обновлено в 07:48
Общество

Польский суд отказался выдавать Швеции сбежавшего с детьми россиянина

Окружной суд Варшавы принял решение не экстрадировать в Швецию россиянина Дениса Лисова, который забрал своих трех дочерей из шведской приемной семьи и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось

Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Суд арестовал около €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы арестовал €121,7 млн, которые числятся на банковских счетах бывшего министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.
Обновлено вчера в 20:59
Политика

Совладельцы «Рустави 2» отказались уволить гендиректора телеканала

Совладельцы и партнёры грузинского телеканала «Рустави 2» не поддержали требование одного из акционеров — Нино Нижарадзе — об отставке генерального директора Ники Гварамии.
Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес

Суд признал Хулио Иглесиаса биологическим отцом 43-летнего испанца

Обновлено в 06:29
Авто

В РФ средний срок владения автомобилем увеличился до 75 месяцев

Обновлено в 05:02
Спорт

Российские пловцы завоевали серебро на Универсиаде

Российские пловцы Григорий Тарасевич, Кирилл Пригода, Егор Куимов и Иван Кузьменко завоевали серебро в эстафете 4 по 100 метров комплексным плаванием на Универсиаде в Неаполе.
Обновлено в 14:06
Политика

ЦИК поддержал идею Беглова о реформе избиркомов

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев поддержал идею о реформе системы работы избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО), которую высказал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Обновлено в 15:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Антон Константинович Заболотный
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит-2
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга. Фарм-клуб команды «Зенит» Санкт-Петербург, выступающего в Российской Премьер-Лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное