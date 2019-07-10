Нападающий «Зенита» Антон Заболотный замечен на тренировке второй команды петербургского клуба — «Зенит-2». Об этом стало известно из Twitter команды, где опубликовано фото с тренировки, на котором можно заметить Заболотного.

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