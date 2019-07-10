Футбол
Заболотный тренируется в «Зените-2»RT на русском 08:27
Нападающий «Зенита» Антон Заболотный замечен на тренировке второй команды петербургского клуба — «Зенит-2». Об этом стало известно из Twitter команды, где опубликовано фото с тренировки, на котором можно заметить Заболотного.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 15:51, Вашингтон
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Обновлено в 14:23
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Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции
Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
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Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
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Недавно ведущая шоу «Жизнь других» побывала в Корее. Там Жанна Бадоева посетила клинику пластической хирургии, расположенную на 22 этажах.
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Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось
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ЦИК поддержал идею Беглова о реформе избиркомов
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