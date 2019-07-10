Нападающий «Зенита» Антон Заболотный готовится к сезону с командой ПФЛ. В минувшем сезоне 28-летний форвард провел 16 матчей в чемпионате России, отметился голевой передачей и помог питерцам выиграть чемпионат России.

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