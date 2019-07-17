«Зенит-2» во вторник победил «Муром» со счетом 2:0 в матче первого тура первенства ПФЛ в зоне «Запад». В стартовом составе петербуржцев на поле вышел нападающий Антон Заболотный. На 87-й минуте он сделал результативный пас на полузащитника Кирилла Макеева.

Заболотный сделал голевой пас в матче за «Зенит-2» в ПФЛ

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