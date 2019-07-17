Футбол
Заболотный сделал голевой пас в матче за «Зенит-2» в ПФЛБомбардир.ру 05:42
«Зенит-2» во вторник победил «Муром» со счетом 2:0 в матче первого тура первенства ПФЛ в зоне «Запад». В стартовом составе петербуржцев на поле вышел нападающий Антон Заболотный. На 87-й минуте он сделал результативный пас на полузащитника Кирилла Макеева.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 08:02, Вашингтон
Политика
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Зеленский потребовал отставки главы Николаевской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской области Вячеслава Бони.
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Футбол
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Происшествия
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Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться
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Обновлено вчера в 11:04