Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Зенита» Антон Заболотный всё ещё может перейти в «Сочи». «Зенит» не оставляет попыток убедить форварда перейти в сочинский клуб, несмотря на то что раньше Заболотный отказывался от перехода из-за понижения зарплаты.

с чего всё началось

Нападающий петербургского «Зенита» Антон Заболотный продолжит карьеру в «Сочи». Клубы уже близки к соглашению по трансферу игрока. Об этом рассказал генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Медведев в интервью «Чемпионату».

Происшествия В Киргизии начался штурм резиденции экс-президента Атамбаева Спецназ ворвался на территорию, обороняемую бывшим президентом Киргизии Алмазбеком Атамбевым и его сторонниками.

Энергетика Годовая чистая прибыль «Газпром нефти» может вырасти на 9% EBITDA, по нашим оценкам, увеличилась до 165 млрд руб. (+6% кв/кв, -1% г/г), а рентабельность по EBITDA сократилась на 1 пп кв/кв до 26%, отразив отрицательный лаг экспортной пошлины, и улучшение параметров демпфирующей составляющей отрицательного акциза во 2К19.

Финансы Цена на золото впервые за шесть лет превысила $1500 за унцию Цена за унцию золота (28,35 г) превысила стоимость в $1500 в ходе торгов бирже в Comex в Нью-Йорке.

Кино Левински спродюсирует сериал об импичменте Клинтону Бывшая сотрудница Белого дома Моника Левински спродюсирует третий сезон телесериала «Американская история преступлений», посвященный попытке импичмента главе государства, пишет Variety.

Политика Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.

Футбол Коутинью отказался переходить в «Тоттенхэм» Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутинью отказался переходить в "Тоттенхэм", информирует Sky Sports.

Футбол Игрок «Спартака» Глушенков вслед за Боккетти может перейти в «Верону» Глушенков выступает за «Спартак» с января 2019 года, когда перешел в московскую команду из «Чертаново».

Космос Активы Воронежского механического завода передадут АО «КБХА» Решение о передаче КБХА активов филиала Государственного космического научно-производственного центра имени М.В.Хруничева — Воронежского механического завода принято на состоявшихся в конце июля заседаниях Совета директоров АО «ГКНПЦ имени М.В.Хруничева» и Совета директоров АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (входят в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Футбол Кононов: чемпион мира Шюррле мгновенно влился в ФК «Спартак» Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Андре Шюррле быстро влился в коллектив футбольного клуба "Спартак".

Политика Зеленский заблудился у президентского дворца в Анкаре Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Турцию с визитом, запутался в маршруте своего движения во время церемонии у президентского дворца в Анкаре, турецкому лидеру Тайипу Эрдогану пришлось направить его на верный путь.

Политика Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан Чеченцы не участвовали в нападении ваххабитов на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана в августе-сентябре 1999 года.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Политика Посла Японии вызвали в МИД РФ из-за нарушений на Южных Курилах Японского посла в РФ Тоёхису Кодзуки вызвали в МИД РФ где ему выразили протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил.

Общество Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.

Происшествия Пассажирка остановила сбивший людей автобус в Долгопрудном Пассажирка остановила автобус, который попал в ДТП в Долгопрудном. Об этом сообщает "Московский Комсомолец".

Происшествия В Японии началось извержение вулкана Асама Вулкан Асама, который расположен в центральной части острова Хонсю, начал извергаться, сообщает ТАСС.

Политика WSJ назвала возможных кандидатов на пост посла США в России Спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелл входят в число возможных кандидатов на пост посла Соединенных Штатов в Москве.

Технологии На дне Эгейского моря найдены остатки колоссального древнего корабля Команда во главе с доктором Георгиосом Кутсуфлакисом обнаружила на дне Эгейского моря огромный каменный якорь, который был поднят с глубины 45 метров.

Энергетика Цена на нефть опустилась ниже 58 долларов за баррель Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 58 долларов за баррель впервые с января 2019 года.

Общество Женщинам в Барселоне разрешили купаться топлес В Барселоне женщинам разрешили плавать топлес в любом муниципальном бассейне или водоеме.

Политика Зеленский пообещал, что ездить в Крым станет проще Украинский лидер Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ собирается упростить процедуру получения разрешения для въезда в крымскую республику.