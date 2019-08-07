Футбол

Заболотный продолжит карьеру в «Сочи»Свободная Пресса 09:33

Нападающий петербургского «Зенита» Антон Заболотный продолжит карьеру в «Сочи». Клубы уже близки к соглашению по трансферу игрока. Об этом рассказал генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Медведев в интервью «Чемпионату».
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с чего всё началось

«Зенит» может разорвать контракт с Заболотным

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Зенита» Антон Заболотный всё ещё может перейти в «Сочи». «Зенит» не оставляет попыток убедить форварда перейти в сочинский клуб, несмотря на то что раньше Заболотный отказывался от перехода из-за понижения зарплаты.
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