Футбол
Заболотный перешёл из «Зенита» в «Сочи»Sport.ru 08:59
Нападающий Антон Заболотный покидает "Зенит" и переходит в "Сочи". "Зенит" проводит чистку рядом и уже отправил в "Сочи" Дмитрия Полоза, Эльмира Набиуллина, Ивана Новосельцева и Ибрагима Цаллагова.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 13:07, Вашингтон
Политика
МИД осудил призывы немецких СМИ к участию в незаконных акциях в Москве
Ранее в комиссии Совфеда по предотвращению вмешательства во внутренние дела России сообщили, что 27 июля в Twitter-аккаунте Deutsche Welle был размещён прямой призыв к участию в несанкционированной акции.
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Около тысячи сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выдвинулись от от его дома в пригородном селе Кой-Таш и направляются в Бишкек.
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Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
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Авто
Кроссовер Nissan Kicks на базе Renault Duster получил дешёвую версию
Напомним, Nissan Kicks для индийского рынка построен на одной базе с российским Renault Duster.
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Происшествия
Район Белого моря около взрыва на полигоне закрыли
Обновлено в 11:03
Наука
Из-за нехватки питьевой воды страдает четверть населения планеты
Оказалось, что уже 25% населения мира сталкивается с недостатком питьевой воды, а точнее он наблюдается в 17 странах мира, на территории которых проживает 1,7 млрд человек.
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Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с «Туном»
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Армия и оружие
Боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим
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Обновлено в 11:39
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Обновлено в 11:37
Футбол
Шаронов прокомментировал возможный переход Мельгарехо в «Рубин»
Главный тренер "Рубина" Роман Шаронов отказался отвечать на вопрос о том, сможет ли полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо завоевать место в основе казанской команды, сообщает официальный сайт клуба из столицы Республики Татарстан.
Обновлено в 11:23
Гаджеты
Apple запретила менять батарею iPhone
Согласно iFixit, Apple активировала неактивную программную блокировку в iOS, которая блокирует в настройках такие функции, как «Состояние батареи».
Обновлено в 09:14
Финансы
Экономист: Курс доллара выйдет на давно забытый уровень
Если цифры выйдут лучше прогнозов (а прогнозы чересчур пессимистичные), то это может дополнительно поддержать вместе с юанем и большинство высокорисковых валют - валют развивающихся рынков, включая рубль.
Обновлено вчера в 22:00
Здоровье
Очаг АЧС локализован в Дальнеконстантиновском районе
Обновлено в 03:30
Общество
ВЦИОМ: россияне за последние пять лет стали читать больше
Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что россияне за последние пять лет стали больше читать.
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На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
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Обновлено в 12:21
Авто
Renault Logan и Sandero сменят поколение в 2020 году
Новые поколения седана Renault Logan, хэтчбека Sandero и кроссовера Sandero Stepway покажут в Европе в ближайшие 2 года.
Обновлено в 03:23
Политика
В Совфеде сообщили о попытках США вмешаться в выборы в Мосгордуму
В недавних протестных акциях в Москве "есть признаки внешнего вмешательства в суверенные дела России", заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов на заседании рабочей группы.
Обновлено в 09:45
Экономика
Сбербанк раскрыл условия снятия наличных в сельских магазинах
Сбербанк России сообщил об условиях снятия наличных с банковских карт на кассах в торговых точках удаленных и малонаселенных пунктов.
Обновлено в 05:56
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Александр Агеев признался в убийстве Михаила Круга
Обновлено вчера в 16:41
Армия и оружие
США выведут свои силы из зоны проведения операции Турции в Сирии
Американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении вывести силы США с севера Сирии, где Турция планирует новую военную операцию, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие
СБУ заподозрила россиянина в подготовке диверсии на военном аэродроме
По данным СБУ, иностранец, проживал в Черкасской области, изготавливал самодельные взрывные устройства и проводил разведку на территориях, прилегающих к военному аэродрому Вооруженных сил Украины.
Обновлено в 10:56
Общество
МЧС предупреждает о ливне и сильном ветре в Москве
Ливень и шквалистый ветер ожидаются в четверг вечером в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие
Истребители США «перехватили» российские Ту-95 у Аляски
«Два истребителя F-22 и два самолёта CF-18 при поддержке самолёта дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, военно-транспортного самолёта C-130 Hercules и самолёта-заправщика KC-135 обнаружили и перехватили два самолёта Ту-95 в зоне опознавания противовоздушной обороны Аляски и Канады», — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:01