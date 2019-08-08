Нападающий Антон Заболотный покидает "Зенит" и переходит в "Сочи". "Зенит" проводит чистку рядом и уже отправил в "Сочи" Дмитрия Полоза, Эльмира Набиуллина, Ивана Новосельцева и Ибрагима Цаллагова.

Заболотный перешёл из «Зенита» в «Сочи»

Спорт день за днем

Политика Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.

Политика Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.

Общество Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».

Происшествия СМИ сообщили об обысках в управлении МВД по Красноярскому краю В Красноярске прошли обыски в главном управлении МВД по Красноярскому краю.

Происшествия В Саратовской области три человека погибли в ДТП с грузовиком Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в четверг в окрестностях Саратова, в результате погибли три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Происшествия В СК рассказали об обысках в ФБК Ряд сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) вызван в Следственный комитет России для допроса по уголовному делу об отмывании денег, сообщили в пресс-службе ведомства.

Политика Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство Украинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет на пролет судов из России над территорией Украины.

Здоровье Росстат зафиксировал рекордное число больных раком детей в России В 2018 году число детей, больных злокачественными онкологическими заболеваниями, стало рекордным для России. Это следует из данных Росстата.

Наука Учёные выяснили, какую группу крови предпочитают комары По мнению томских специалистов, наиболее привлекательными для комаров являются универсальные доноры — люди с I группой крови.

Общество Опрос: доверие россиян к своему окружению снизилось Ранее сообщалось, что за последние 10 лет число россиян, доверяющих новостям по телевизору, снизилось с 80 до 55%.

Политика Медведев заявил, что Киргизия «исчерпала лимит на революции» Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что «в XXI веке свой лимит на революции Киргизия уже исчерпала».

Кино Победителей кинофестиваля «Окно в Европу» объявили в Выборге Фильмы-победители XXVII российского кинофестиваля «Окно в Европу» назвали в четверг, 8 августа, в рамках торжественной церемонии в Выборгском замке.

Футбол «Спартак» чуть не упустил победу в результативном матче с «Туном» В концовке поединка футболисты "Туна" попытались счёт сравнять, но футболисты "Спартака" внимательно сыграли в обороне, хотя пару моментов у ворот Максименко зрители всё-таки увидели.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Наука Создано искусственное сердце для тестирования лекарств Поместив получившийся материал в микроскопические лунки с волокнами, через семь дней процесса клетки сформировались в конечный результат – искусственное и вполне работоспособное сердце.

Интернет Google добавил в поисковую выдачу подкасты Американская корпорация Google, имеющая собственных сервис подкастов, отныне будет демонстрировать их в результатах поиска, что теперь доступно с помощью алгоритмов, распознающих аудиопрограммы и выдают подкасты на интересующую тему.

Общество МЧС предупреждает о ливне и сильном ветре в Москве Ливень и шквалистый ветер ожидаются в четверг вечером в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Здоровье Онколог перечислил семь симптомов развития рака Семь тревожных симптомов, которые могут говорить о том, что в организме развивается рак, выделил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.

Общество РТРС объяснила сбой телевещания в Москве Сбой телевещания в Москве произошел из-за использования системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, заявили в Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

Культура Как президент: «Квартал 95» подобрал актера на роль Зеленского Украинская юмористическая студия «Квартал 95», основателем которой был Владимир Зеленский, подобрала актера, который будет исполнять в номерах роль главы государства.

Здоровье Ночные походы в туалет оказались признаком опасной болезни Частое опорожнение мочевого пузыря в ночные часы не имеет ничего общего со старением организма и является признаком возникновения нескольких опасных болезней, утверждают учёные Великобритании.