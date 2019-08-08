Футбол
Заболотный перешёл из «Зенита» в «Сочи»Sport.ru вчера в 08:59
Нападающий Антон Заболотный покидает "Зенит" и переходит в "Сочи". "Зенит" проводит чистку рядом и уже отправил в "Сочи" Дмитрия Полоза, Эльмира Набиуллина, Ивана Новосельцева и Ибрагима Цаллагова.
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Радимов проводил Заболотного в «Сочи», теперь у них есть хороший человек
Спорт день за днемвчера в 17:40
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 00:31, Вашингтон
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Фильмы-победители XXVII российского кинофестиваля «Окно в Европу» назвали в четверг, 8 августа, в рамках торжественной церемонии в Выборгском замке.
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После взрыва в Северодвинске кратковременно повысился радиационный фон
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В концовке поединка футболисты "Туна" попытались счёт сравнять, но футболисты "Спартака" внимательно сыграли в обороне, хотя пару моментов у ворот Максименко зрители всё-таки увидели.
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Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
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Поместив получившийся материал в микроскопические лунки с волокнами, через семь дней процесса клетки сформировались в конечный результат – искусственное и вполне работоспособное сердце.
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Ливень и шквалистый ветер ожидаются в четверг вечером в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.
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Семь тревожных симптомов, которые могут говорить о том, что в организме развивается рак, выделил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.
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Как президент: «Квартал 95» подобрал актера на роль Зеленского
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Частое опорожнение мочевого пузыря в ночные часы не имеет ничего общего со старением организма и является признаком возникновения нескольких опасных болезней, утверждают учёные Великобритании.
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В Бурятии отправили в колонию граждан КНДР
В Бурятии суд вынес приговор в отношении иностранных граждан, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу.
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