Футбол
Заболотный перешёл из «Зенита» в «Сочи»Sport.ru вчера в 08:59
Нападающий Антон Заболотный покидает "Зенит" и переходит в "Сочи". "Зенит" проводит чистку рядом и уже отправил в "Сочи" Дмитрия Полоза, Эльмира Набиуллина, Ивана Новосельцева и Ибрагима Цаллагова.
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Радимов проводил Заболотного в «Сочи», теперь у них есть хороший человек
Спорт день за днемвчера в 17:40
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 02:06, Ашберн
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