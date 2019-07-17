Футбол
В «Зените» рассказали, где продолжит карьеру футболист ЗаболотныйRT на русском 11:54
Значит, будет тренироваться и играть в «Зените-2», — приводит слова Медведева «Чемпионат». 28-летний форвард перешёл в «Зенит» из «Тосно» в январе 2018 года и с тех пор сыграл в 44 матчах за петербургский клуб, записав в свой актив четыре гола и четыре голевые передачи.
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Все игроки, перешедшие из «Зенита» в «Сочи», смогут сыграть против питерцев в воскресенье
Спорт день за днем11:51
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 12:28, Ашберн
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