Значит, будет тренироваться и играть в «Зените-2», — приводит слова Медведева «Чемпионат». 28-летний форвард перешёл в «Зенит» из «Тосно» в январе 2018 года и с тех пор сыграл в 44 матчах за петербургский клуб, записав в свой актив четыре гола и четыре голевые передачи.

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