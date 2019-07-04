Футбол
Заболотный отказался уходить из «Зенита»Свободная Пресса 11:04
Нападающий петербургского «Зенита» Антон Заболотный отказался покидать клуб и отверг предложение из «Сочи». Причиной решения форварда остаться в стане «сине-бело-голубых» стало желание сохранить высокую зарплату, сообщает «Чемпионат».
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Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Зенита» Антон Заболотный отказывается переходить в «Сочи», так как не хочет идти на понижение зарплаты. С большой долей вероятности в «Сочи» отправится форвард Дмитрий Полоз. Заболотный перешёл в «Зенит» из «Тосно» в январе прошлого года.Чемпионатвчера в 18:25
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