Футбол
Заболотный отказался уходить из «Зенита»Свободная Пресса вчера в 11:04
Нападающий петербургского «Зенита» Антон Заболотный отказался покидать клуб и отверг предложение из «Сочи». Причиной решения форварда остаться в стане «сине-бело-голубых» стало желание сохранить высокую зарплату, сообщает «Чемпионат».
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Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Зенита» Антон Заболотный отказывается переходить в «Сочи», так как не хочет идти на понижение зарплаты. С большой долей вероятности в «Сочи» отправится форвард Дмитрий Полоз. Заболотный перешёл в «Зенит» из «Тосно» в январе прошлого года.Чемпионат03 июля в 18:25
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Sport24: Заболотный не хочет расторгать контракт с «Зенитом». Игрок согласен только на аренду
Бомбардир.рувчера в 18:37
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