Футбол

Заболотный отказался расторгать контракт с «Зенитом»Gazeta.SPb вчера в 19:31

Футболист согласен играть за другую команду, но клуб менять отказывается. Трансфер Антона Заболотного срывается – футболист не хочет покидать «Зенит», чтобы стать игроком «Сочи».
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Заболотный отказался уходить в «Сочи» не из-за зарплаты. Он не хочет расторгать контракт с «Зенитом»

Заболотный готов уйти в один из клубов РПЛ в аренду за получением игровой практики и намерен рассматривать именно такие варианты. Контракт нападающего с «Зенитом» рассчитан еще на два года. В составе сине-бело-голубых он забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи в 44 матчах.
Sport24.ruвчера в 16:39

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СМИ: Заболотный не хочет расторгать контракт с «Зенитом» и согласился уйти в аренду

RT на русском03:09

Заболотный отказывается переходить в «Сочи» из-за понижения зарплаты

Чемпионат03 июля в 18:25

Заболотный отказался уходить из «Зенита» в «Сочи»

Газета.Ruвчера в 21:14

Заболотный готов уйти в аренду, но не хочет расторгать контракт с «Зенитом»

Sports.ruвчера в 17:14

Антон Заболотный отказывается уходить из «Зенита»

Петербургский дневниквчера в 01:43

Заболотный не хочет переходить в «Сочи» из-за понижения зарплаты

Soccer.ru03 июля в 18:34

Заболотный согласился уйти из «Зенита» только в аренду, без расторжения контракта

78.ru02:25
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