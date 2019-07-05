Футбол
Заболотный отказался расторгать контракт с «Зенитом»Gazeta.SPb вчера в 19:31
Футболист согласен играть за другую команду, но клуб менять отказывается. Трансфер Антона Заболотного срывается – футболист не хочет покидать «Зенит», чтобы стать игроком «Сочи».
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Заболотный отказался уходить в «Сочи» не из-за зарплаты. Он не хочет расторгать контракт с «Зенитом»
Заболотный готов уйти в один из клубов РПЛ в аренду за получением игровой практики и намерен рассматривать именно такие варианты. Контракт нападающего с «Зенитом» рассчитан еще на два года. В составе сине-бело-голубых он забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи в 44 матчах.Sport24.ruвчера в 16:39
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