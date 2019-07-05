Заболотный готов уйти в один из клубов РПЛ в аренду за получением игровой практики и намерен рассматривать именно такие варианты. Контракт нападающего с «Зенитом» рассчитан еще на два года. В составе сине-бело-голубых он забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи в 44 матчах.

с чего всё началось

Футболист согласен играть за другую команду, но клуб менять отказывается. Трансфер Антона Заболотного срывается – футболист не хочет покидать «Зенит», чтобы стать игроком «Сочи».

Политика Путин присвоил звание Героя России четырем погибшим подводникам Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибших при аварии на глубоководной станции подводников.

Политика Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.

Происшествия Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.

Происшествия В Италии группа тигров растерзала известного дрессировщика Мужчина скончался от полученных травм в больнице Группа тигров напала на дрессировщика во время репетиции в провинции Бари в Италии.

Энергетика «Нафтогаз» заявил о заморозке судом $145 млн дивидендов Nord Stream Английский суд решил заморозить выплату "Газпрому" 145 миллионов долларов дивидендов Nord Stream, сообщила национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины".

Происшествия В Турции два человека погибли при взрыве машины По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва в автомобиле в городе Рейханлы в приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай, передает агентство Anadolu.

Культура В Британии нашли архивное видео с Бэнкси В интервью мужчина объясняет, что он замаскирован, поскольку нельзя быть граффити-художником, а потом выходить на публику.

Происшествия Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.

Футбол Асхабадзе занял пост генерального директора «Факела» В сезоне-2018/19 Факел занял 17-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги со счетом в 41 очко.

Футбол В Австрии ФК «Краснодар» сыграет с московским «Спартаком» Горожане в двух предыдущих встречах ни разу не пропустили. В первом поединке «черно-зеленые» одолели ЦСКА с минимальным счетом.

Общество В Роструде разъяснили, как платить работающим за отпускников Обязанности отпускника могут быть выполнены путем совмещения профессий, оформления временного перевода или совместительства.

Общество Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.

Происшествия Главу новгородского ГИБДД заподозрили в крупной взятке Высокопоставленного сотрудника полиции подозревают в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Новгородской области.

Происшествия Вспышка сальмонеллеза произошла в детском лагере в Ленобласти В Детском оздоровительном лагере «Восход» в деревне Мерёво Лужского района Ленинградской области произошло массовое заболевание сальмонеллёзом.

Общество Минсельхоз объяснил идею контроля сбора грибов и ягод Минсельхоз предлагает повысить качество и эффективность регулирования в сфере деятельности сбора, переработки и оборота в частности грибов, ягод и других лесных ресурсов, включая березовый сок и орехи, не планируется введение ограничений к сбору дикоросов предприятиями и гражданами, сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза.

Политика Правительство повысит оклады силовиков с 1 октября Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписaл постaновление об увеличении с 1 октября окладов военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел на 4,3%. Документ опубликован (*pdf) на сайте правительства.

Транспорт Цены поездок по МЦД определят в течение месяца Тарифный план для поездок по Московским центральным диаметрам (МЦД) может быть полностью разработан и опубликован в ближайший месяц, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Транспорт Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург» Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.

Авто На АвтоВАЗе снова запустили конвейеры С сегодняшнего дня АвтоВАЗ возобновляет производство на своих заводах в Тольятти и Ижевске. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Общество Федор Конюхов летит в Крым на самолете с солнечными батареями Самолет «Летающая Лаборатория» оборудован гибкими солнечными модулями отечественного производства и системами накопления энергии.

Общество В Москве построят самый высокий жилой небоскреб в Европе На форуме был представлен проект небоскреба, который одновременно станет самым высоким в «Москва-Сити».

Происшествия Безногая россиянка зарезала избивавшего ее и ребенка мужа Суд Карымского района (Забайкальский край) вынес приговор женщине-инвалиду, которая зарезала мужа, защищая себя и ребенка от побоев.

Музыка Кирилл Андреев раскрыл причины ухода Игоря Сорина из «Иванушек» Певец рассказал ведущему Борису Корчевникову о причинах ухода из группы Игоря Сорина.

Экономика ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.

Единоборства Дольф Лундгрен признался в симпатиях к Федору Емельяненко Американский актер Дольф Лундгрен в интервью YouTube-каналу TheMacLife высказался о российском бойце смешанного стиля (ММА) Федоре Емельяненко.