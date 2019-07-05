Футбол

Заболотный отказался расторгать контракт с «Зенитом»Gazeta.SPb 19:31

Футболист согласен играть за другую команду, но клуб менять отказывается. Трансфер Антона Заболотного срывается – футболист не хочет покидать «Зенит», чтобы стать игроком «Сочи».
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Заболотный отказывается переходить в «Сочи» из-за понижения зарплаты

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Зенита» Антон Заболотный отказывается переходить в «Сочи», так как не хочет идти на понижение зарплаты. С большой долей вероятности в «Сочи» отправится форвард Дмитрий Полоз. Заболотный перешёл в «Зенит» из «Тосно» в январе прошлого года.
Чемпионатвчера в 18:25

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Заболотный отказался уходить из «Зенита» в «Сочи»

Газета.Ru21:14

Sport24: Заболотный не хочет расторгать контракт с «Зенитом». Игрок согласен только на аренду

Бомбардир.ру18:37

Заболотный отказывается переходить в «Сочи» из-за понижения зарплаты

Чемпионатвчера в 18:25

Заболотный отказался переходить из «Зенита» в «Сочи» из-за понижения зарплаты

78.ru05:49

Антон Заболотный отказывается уходить из «Зенита»

Петербургский дневник01:43

Заболотный не хочет переходить в «Сочи» из-за понижения зарплаты

Soccer.ruвчера в 18:34

Заболотный готов уйти в аренду, но не хочет расторгать контракт с «Зенитом»

Sports.ru17:14
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