Футбол

Заболотный отказался расторгать контракт с «Зенитом»Gazeta.SPb вчера в 19:31

Футболист согласен играть за другую команду, но клуб менять отказывается. Трансфер Антона Заболотного срывается – футболист не хочет покидать «Зенит», чтобы стать игроком «Сочи».
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Заболотный отказывается переходить в «Сочи» из-за понижения зарплаты

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Зенита» Антон Заболотный отказывается переходить в «Сочи», так как не хочет идти на понижение зарплаты. С большой долей вероятности в «Сочи» отправится форвард Дмитрий Полоз. Заболотный перешёл в «Зенит» из «Тосно» в январе прошлого года.
Чемпионат03 июля в 18:25

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Заболотный отказался уходить из «Зенита» в «Сочи»

Газета.Ruвчера в 21:14

Заболотный отказался переходить из «Зенита» в «Сочи» из-за понижения зарплаты

78.ruвчера в 05:49

Заболотный готов уйти в аренду, но не хочет расторгать контракт с «Зенитом»

Sports.ruвчера в 17:14

Sport24: Заболотный не хочет расторгать контракт с «Зенитом». Игрок согласен только на аренду

Бомбардир.рувчера в 18:37

Антон Заболотный отказывается уходить из «Зенита»

Петербургский дневниквчера в 01:43

Заболотный не хочет переходить в «Сочи» из-за понижения зарплаты

Soccer.ru03 июля в 18:34

Заболотный отказывается переходить в «Сочи» из-за понижения зарплаты

Чемпионат03 июля в 18:25
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