Футбол

Заболотный отказался расторгать контракт с «Зенитом»Gazeta.SPb вчера в 19:31

Футболист согласен играть за другую команду, но клуб менять отказывается. Трансфер Антона Заболотного срывается – футболист не хочет покидать «Зенит», чтобы стать игроком «Сочи».
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Заболотный отказывается переходить в «Сочи» из-за понижения зарплаты

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Зенита» Антон Заболотный отказывается переходить в «Сочи», так как не хочет идти на понижение зарплаты. С большой долей вероятности в «Сочи» отправится форвард Дмитрий Полоз. Заболотный перешёл в «Зенит» из «Тосно» в январе прошлого года.
Чемпионат03 июля в 18:25

Подробнее о событии

Антон Заболотный отказывается уходить из «Зенита»

Петербургский дневниквчера в 01:43

Заболотный согласился уйти из «Зенита» только в аренду, без расторжения контракта

78.ru02:25

Заболотный отказался уходить из «Зенита» в «Сочи»

Газета.Ruвчера в 21:14

Заболотный готов уйти в аренду, но не хочет расторгать контракт с «Зенитом»

Sports.ruвчера в 17:14

СМИ: Заболотный не хочет расторгать контракт с «Зенитом» и согласился уйти в аренду

RT на русском03:09

Заболотный не хочет переходить в «Сочи» из-за понижения зарплаты

Soccer.ru03 июля в 18:34

Заболотный отказывается переходить в «Сочи» из-за понижения зарплаты

Чемпионат03 июля в 18:25
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 03:22, Вашингтон
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Погибшие подводники «Лошарика» предотвратили страшную катастрофу

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Происшествия

В Екатеринбурге суд впервые оправдал участника акции против храма

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Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.
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Заслуженный деятель искусств РФ, профессор Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) Галина Титова скончалась в Санкт-Петербурге, сообщает институт.
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Ученые разрабатывают защиту космонавтов от космической радиации

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В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу

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Транспорт

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Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.
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Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко передал председателю Совета безопасности письмо, где утверждает, что тема принятого в Киеве закона о языке не должна рассматриваться на заседаниях СБ, так как этот вопрос не оказывает влияния на поддержание международной безопасности и мира.
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Всего на борту было семь человек, никто не выжил. Друзья идентифицировали одного из погибших как Клайна.
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Космос

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Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле

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Происшествия

В Киевской области нашли мертвой гардеробщицу Верховной рады

В Киевской области нашли тело 66-летней гардеробщицы Верховной рады Антонины Шпир.
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В Туле возродили производство легендарного мотороллера «Муравей»

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Экономика

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
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Россия начала учения в Черном море возле кораблей НАТО

Десять российских кораблей выполнят ряд мероприятия боевой подготовки возле учений НАТО, в которых участвуют корабли из США, Британии, Италии, Канады и других стран.
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Изменения в правила работы нотариусов, которые вступают в силу с 5 июля, упростят подтверждение права на наследство.
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Певица в сопровождении водителя прибыла на перрон Рижского вокзала столицы.
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