Футбол
Заболотный отказался расторгать контракт с «Зенитом»Gazeta.SPb вчера в 19:31
Футболист согласен играть за другую команду, но клуб менять отказывается. Трансфер Антона Заболотного срывается – футболист не хочет покидать «Зенит», чтобы стать игроком «Сочи».
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Зенита» Антон Заболотный отказывается переходить в «Сочи», так как не хочет идти на понижение зарплаты. С большой долей вероятности в «Сочи» отправится форвард Дмитрий Полоз. Заболотный перешёл в «Зенит» из «Тосно» в январе прошлого года.Чемпионат03 июля в 18:25
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