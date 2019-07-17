Футбол

Заболотный отказался переходить в другой клуб, он будет играть в дублеSport.ru 11:59

Медведев отметил, что Заболотный получал предложение от одного клуба, на его взгляд оно было хорошим, но Антон не заходил переходить, поэтому он был переведён во вторую команду, там он тренируется и играет, вчера провёл матч и отдал голевую передачу.
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Медведев: Заболотный сказал, что пока не готов уходить

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Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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