Футбол
Заболотный отказался от трансфера и перешел в дубль «Зенита»МК-Спорт 12:58
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Антон Заболотный отказался от трансфера в другую команду и теперь будет выступать за дубль команды. Об этом сообщил Sport24 генеральный директор клуба Александр Медведев.
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КП - Санкт-Петербург14:59
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