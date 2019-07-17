Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Антон Заболотный отказался от трансфера в другую команду и теперь будет выступать за дубль команды. Об этом сообщил Sport24 генеральный директор клуба Александр Медведев.

Спорт день за днем

Заболотный отказался от трансфера и перешел в дубль «Зенита»

Происшествия Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.

Происшествия Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.

Происшествия Суд в США приговорил наркобарона Коротышку к пожизненному заключению Американский суд приговорил мексиканского наркобарона Гусмана Лоэру по прозвищу "Коротышка" к пожизненному заключению, сообщает в среду издание USA Today.

Авто Lotus представила 2000-сильный электрогиперкар Evija После 11 лет затишья британский бренд Lotus выпустил свою новинку. Ей стал полностью электрический двухдверный гиперкар под названием Evija.

Происшествия В Петербурге задержали росгвардейцев, подкинувших наркотики подростку В Петербурге двух сотрудников отдела вневедомственной охраны Росгвардии подозревают в том, что они подбросили 16-летнему юноше наркотические вещества, а потом требовали с него 300 тысяч рублей, чтобы не возбуждать уголовное дело.

Здоровье Роспотребнадзор сообщил главную причину возникновения рака Курение вызывает 90% онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы.

Политика Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.

Политика Зеленский поспорил с назвавшей его малороссом чиновницей Президент Украины Владимир Зеленский и глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко поспорили из-за того, что в прошлом она назвала его малороссом.

Общество Акимов показал образец российского электронного паспорта Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.

Политика Путин поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на пост главы ЕК Российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Урсуле фон дер Ляйен в связи с ее избранием на пост главы Еврокомиссии, передает корреспондент The Moscow Post.

Политика ЕС призвал Россию взять на себя ответственность за крушение MH17 Совет ЕС выпустил заявление по случаю пятой годовщины крушения Boeing 777 в Донбассе.

Происшествия В петербургском суде умер переводчик В Санкт-Петербурге на заседании в Фрунзенском районном суде скончался мужчина, сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов города.

Политика На Украине арестованы счета партии Порошенко Исполнительная служба Украины арестовала банковские счета партии экс-президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Армия и оружие Пентагон отправляет на границу с Мексикой дополнительные войска В Пентагоне решили удовлетворить заявку и отправить на границу с Мексикой и 1 тысячу бойцов Национальной гвардии и дополнительно 1,1 тыс. военных.

Происшествия Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.

Экономика Мазуров ищет партнеров для выкупа у Сбербанка акций Антипинского НПЗ Сбербанк в конце мая получил право собственности на 100% акций холдинговой компании Vikay Industrial Limited, через который структуры Мазурова владели 80% акций АО "Антипинский НПЗ", обратив взыскание на заложенное имущество завода.

Политика На выборы в Мосгордуму зарегистрированы 233 кандидата Окружные избирательные комиссии одобрили регистрацию кандидатами в депутаты Мосгордумы 233 претендентам, отказано в регистрации 57.

Политика СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук» СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.

Политика Путин упростил получение гражданства РФ для всего Донбасса Ранее «Профиль» писал, что 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

Наука Найдены метаболические особенности работы мозга у людей с РАС Сравнение метаболитов в мозге человека и в мозге шимпанзе и макаки показало, что многие человеко-специфические изменения, возникшие в процессе эволюции, затрагивают те же метаболические пути, в которых обнаруживается разница между нейротипичными людьми и людьми с РАС.

Авто Компания Mazda обновит хэтчбек Mazda2 Похоже, Mazda все-таки обновит хэтчбек Mazda2, породнив его с новыми «тройкой» и «шестеркой».