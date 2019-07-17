Футбол
Заболотный отказался от трансфера и перешел в дубль «Зенита»МК-Спорт 12:58
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Антон Заболотный отказался от трансфера в другую команду и теперь будет выступать за дубль команды. Об этом сообщил Sport24 генеральный директор клуба Александр Медведев.
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