Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о судьбе форварда Антона Заболотного. Футболист пока будет играть в «дубле». По словам Медведева, сейчас Антон Заболотный играет за «Зенит»-2, накануне он отличился голевым пасом.

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Медведев: Заболотный сказал, что пока не готов уходить

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