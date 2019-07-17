Футбол

Медведев: Заболотный сказал, что пока не готов уходитьМойка78 13:56

Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о судьбе форварда Антона Заболотного. Футболист пока будет играть в «дубле». По словам Медведева, сейчас Антон Заболотный играет за «Зенит»-2, накануне он отличился голевым пасом.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Медведев: Заболотный сказал, что пока не готов уходить

Мойка7813:56

У нас играют лучшие: Гендиректор «Зенита» рассказал про кадровые изменения в команде

КП - Санкт-Петербург14:59

Заболотный отказался уходить из «Зенита» и будет играть в дубле

РБК11:32

Заболотный отказался переходить в другой клуб, он будет играть в дубле

Sport.ru11:59

Гендиректор «Зенита»: «Заболотный получил хорошее предложение от одного клуба, но дал понять, что пока принять его не готов»

Матч ТВ11:58

Медведев: «У Заболотного было предложение, но он не готов уходить. Значит, будет в „Зените“-2»

Sport24.ru10:55

Медведев: Заболотный отказался переходить в другой клуб, он будет играть в дубле

Чемпионат11:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:04, Вашингтон
Общество

В России представили паспорта будущего

Пластиковая карточка, которая станет новым паспортом россиян с 2023 года, будет иметь чип, голографические фото, QR-код и всю информацию о человеке.
Обновлено в 16:36
Политика

Пентагон оценил потери Турции от исключения из программы F-35

В Министерстве обороны США оценили потери Турции вследствие исключения из программы истребителей F-35.
Обновлено в 15:35
Шоу-бизнес

Тарзан продемонстрировал результат многолетних тренировок в зале

Отличная физическая форма дается ему непросто. 49-летний танцор не пропускает тренировки даже во время отпуска.
Обновлено в 15:21
Политика

Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 11:14
Политика

Зеленский рассказал, кому доверяет

Обновлено в 14:21
Происшествия

Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну

1. Россиянку задержали на почте после покупки препарата для тяжелобольного ребенка Жительницу Москвы Елену Боголюбову подозревают в контрабанде психотропных веществ.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты

В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено в 15:38
Происшествия

Видео, где польский пан бьет зонтиком украинских рабочих, появилось в Сети

Обновлено в 10:39
Политика

Парубий отказался созывать Раду после требования Зеленского

Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента, о котором просил президент Украины Владимир Зеленский, не состоится.
Обновлено в 12:19
Политика

Зеленский поспорил с назвавшей его малороссом чиновницей

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко поспорили из-за того, что в прошлом она назвала его малороссом.
Обновлено в 13:40
Политика

Тереза Мэй в своей прощальной речи обвинила Путина во лжи

"Циничной ложью" назвала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй слова президента России Владимира Путина о крахе либеральной идеи.
Обновлено в 16:39
Экономика

ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов

Чем бизнес РЖД не устраивает ФАС Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил "обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов )".
Обновлено в 13:55
Политика

Контактная группа согласовала бессрочное перемирие в Донбассе

Контактная группа по Донбассу одобрила новое бессрочное перемирие. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено в 13:38
Происшествия

Британскую студентку оштрафовали за лекцию о феминизме в Красноярске

Открытая лекция студентки Кембриджа Харриет Филлипс должна была пройти в культурном пространстве «Окна» музейного центра «Площадь мира» вечером 16 июля.
Обновлено в 01:49
Энергетика

Запасы нефти в США сократились, но WTI дешевеет

Как следует из отчета Минэнерго страны, запасы сократились на 3,1 млн баррелей до 455,9 млн баррелей.
Обновлено в 11:51
Армия и оружие

«Улику» против России по делу MH17 следователи просто купили

Корпус ракетного двигателя зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", из которого, предположительно, был сбит малайзийский "Боинг" над Донбассом летом 2014 года, Совместная следственная группа (JIT) приобрела у неизвестных посредников, сообщает "Новая газета" со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:41
Гаджеты

Xiaomi представила смартфон Xiaomi Mi A3 на «чистом» Android

Xiaomi представила смартфон Xiaomi Mi A3 на «чистом» Android, в котором все технические характеристики такие же как и в молодежном Mi CC9e.
Обновлено в 16:16
Политика

Медведчук оценил телефонный разговор Зеленского и Путина

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук позитивно оценивает состоявшиеся переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным, но в то же время не видит конкретных шагов со стороны главы Украины по установлению мира.
Обновлено в 15:38
Кино

Умер знаменитый актер и режиссер Юрий Прохоров

Актер и режиссер Юрий Прохоров скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт Союза кинематографов РФ.
Обновлено в 13:30
Политика

Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Число отравившихся едой из автоматов москвичей возросло до 51

В Москве возросло число пострадавших, которые отравились едой компании Healthy food из установленных в бизнес-центрах вендинговых автоматов "До Луны и обратно".
Обновлено в 13:31
Кино

Барецкий станет добиваться участия Панина в съемках фильма «Брат-3»

Обновлено в 13:28
Экономика

Володин анонсировал отмену налоговых льгот для пальмового масла

Законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% внесут на рассмотрение Госдумы в четверг, 18 июля.
Обновлено в 16:32
Футбол

В Москве болельщик прервал матч ПФЛ и атаковал судью

Болельщик прервал матч первого тура первенства футбольного лиги в зоне Центр между московским "Араратом" и раменским "Сатурном".
Обновлено в 13:00
Здоровье

Вспышку вируса Эболы в ДР Конго признали ЧС международного масштаба

Вспышка вируса Эбола в Демократической Республике Конго является чрезвычайной ситуацией международного масштаба, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Обновлено в 14:52
Политика

Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено в 09:17
Армия и оружие

Пентагон отправляет на границу с Мексикой дополнительные войска

В Пентагоне решили удовлетворить заявку и отправить на границу с Мексикой и 1 тысячу бойцов Национальной гвардии и дополнительно 1,1 тыс. военных.
Обновлено в 16:57
Гаджеты

Китайский клон iPhone XI показали на фото

Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес

Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум

Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Происшествия

Отдыхавший на курорте мужчина искупался в море и умер через день

Обновлено в 09:23
ещё по теме
Антон Константинович Заболотный
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное