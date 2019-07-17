Футбол
Медведев: Заболотный сказал, что пока не готов уходитьМойка78 13:56
Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о судьбе форварда Антона Заболотного. Футболист пока будет играть в «дубле». По словам Медведева, сейчас Антон Заболотный играет за «Зенит»-2, накануне он отличился голевым пасом.
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У нас играют лучшие: Гендиректор «Зенита» рассказал про кадровые изменения в команде
КП - Санкт-Петербург14:59
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