Футбол

Заболотный отказался от трансфера и перешел в дубль «Зенита»МК-Спорт 12:58

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Антон Заболотный отказался от трансфера в другую команду и теперь будет выступать за дубль команды. Об этом сообщил Sport24 генеральный директор клуба Александр Медведев.
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Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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