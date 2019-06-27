Футбол
Заболотный может сменить «Зенит» на «Сочи»Metaratings 05:49
«Зенит» планирует расстаться с форвардом Антоном Заболотным. По имеющимся у издания Sport24 данным, у нападающего есть вариант с переходом в «Сочи». Ранее не исключалось, что нападающий может продолжить карьеру в тульском «Арсенале» на правах аренды.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как стало известно Sport24, одним из вариантов продолжения карьеры нападающего «Зенита» Антона Заболотного является «Сочи».Sport24.ru04:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 17:35, Вашингтон
Футбол
ЦСКА проиграл «Краснодару» на Кубке «Матч Премьер»
Обновлено в 14:29
Шоу-бизнес
Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе
Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
Обновлено в 09:52
Общество
Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира
Телеканал "Россия 1" снял с эфира передачу, которую ведет телеведущий Андрей Малахов, про сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
Обновлено в 17:17
Политика
Путин: если бы США приняли российский план по ПРО, мир был бы другим
Владимир Путин в своем интервью Financial Times заявил, что если бы США приняли российский план по противоракетной обороне, сегодняшний мир был бы другим.
Обновлено в 16:45
Наука
Неандертальцы вымерли, потому что не любили общаться с сородичами
Ученые провели анализ ДНК неандертальцев и выяснили, что эта ветвь человечества вела максимально оседлый образ жизни, почти не покидала ареал привычного обитания и редко встречалась с сородичами.
Обновлено в 13:39
Политика
Инвалид из Тюмени обратился к президенту США Дональду Трампу
Тюменский правозащитник, блогер Андрей Романов записал видеообращение, адресованное президенту США Дональду Трампу, с просьбой «принять все необходимые меры по принуждению чиновников Российской Федерации из города Тюмени к исполнению Международных правовых актов, Всеобщей декларации прав человека и Конвенции ООН о правах инвалидов».
Обновлено в 09:04
Экономика
ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро»
ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
Обновлено в 10:25
Политика
США ввели санкции против двух граждан Венесуэлы
Соединенные Штаты ввели санкции против двух граждан Венесуэлы. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Боливарианской Республики.
Обновлено в 17:11
Общество
В Москве установили ограждения вокруг общественного пространства «Яма» на Хохловской площади
Обновлено в 16:01
Политика
Литва и Грузия передумали покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной
Делегации Литвы и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что продолжат работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением России полномочий.
Обновлено в 12:32
Технологии
«Яндекс» сообщил о попытке взлома сервисов компании
Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что западная разведка в 2018 году взломала серверы компании, чтобы следить за пользователями сервисов "Яндекса".
Обновлено в 15:13
Общество
Представитель Алибасова пояснил свои слова о «спектакле» с отравлением
Представитель продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин уточнил, что имел в виду все происходящее в жизни, когда говорил о спектакле в связи с отравлением Алибасова.
Обновлено в 13:50
Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв решил уйти в отставку
Директор по дизайну Apple Джонатан Айв уходит в отставку, сообщила компания.
Обновлено в 17:10
Политика
Абхазия ввела временные ограничения на пересечение границы с Грузией
Служба государственной безопасности Абхазии ввела временные ограничения на пересечение государственной границы с Грузией гражданами обеих стран в связи с акциями протеста в Тбилиси.
Обновлено в 16:13
Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян
Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22
Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии увеличилось до 22 человек.
Обновлено в 02:40
Общество
Источник обвинил летчика «Аэрофлота» в манипуляции
Источник в летном отряде ВС А320 заявил «Известиям», что открытое письмо пилота Виталия Алексеева генеральному директору авиакомпании «Аэрофлот» Виталию Савельеву не имеет отношение к реальности.
Обновлено в 14:17
Политика
Раде не понравилась идея Зеленского перенести столицу из Киева
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович раскритиковал идею администрации президента Украины Владимира Зеленского перенести столицу из Киева "в другой город".
Обновлено в 04:44
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение
Туристическую группу украинцев вместе с детьми выселили из отеля на острове Каламос в Греции из-за публичной демонстрации желто-голубого флага Украины и красно-черного знамени "Организации украинских националистов – Украинской патриотической армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ).
Обновлено в 02:44
Футбол
Усманов пожертвовал тульскому «Арсеналу» 600 млн рублей
Российский миллиардер Алишер Усманов пожертвовал тульскому Футбольному клубу «Арсенал» 600 миллионов рублей.
Обновлено в 16:40
Общество
Госдума одобрила сокращение рабочей недели для женщин в селах
Госдума приняла в первом чтении законопроект о сокращении рабочей недели до 36 часов для женщин, проживающих в сельской местности.
Обновлено в 10:12
Здоровье
В России ужесточат правила проверки донорской крови
В России ужесточат контроль качества донорской крови, в том числе, за счёт проверки её компонентов во всех без исключения случаях донации.
Обновлено в 16:32
Происшествия
Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании
Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова.
Обновлено в 06:28
Политика
Онищенко назвал Меркель «очень трудным пациентом»
Бывший главный санитарный врач России и ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал врачей, которые работают с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 09:04
Здоровье
До 2023 года в онкодиспансере появится сразу два новых корпуса – лучевой и поликлинический
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о том, как город планирует решать вопросы со строительством высокотехнологичных медицинских центров.
Обновлено в 15:52
Политика
Глава ЦИК допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова допустила возможность отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге из-за многочисленных нарушений в ходе кампании.
Обновлено в 10:46
Происшествия
На складе в Москве на Ярославском шоссе произошел крупный пожар
В Москве 17 июня загорелся продуктовый склад на Северном речном вокзале. Пожар охватил площадь в 300 кв. м. Никто не пострадал.
Обновлено в 15:58
Наука
Ученые выяснили, как температура влияет на сон человека
Обновлено в 16:00
Кино
Вышел дебютный трейлер новых «Ангелов Чарли»
Видео наглядно демонстрирует, что зрителям представят трех разных по характеру ангелов Чарли, каждая из которых будет обладать своими талантами и обаянием.
Обновлено в 09:35