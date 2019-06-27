Футбол

Заболотный может сменить «Зенит» на «Сочи»Metaratings 05:49

«Зенит» планирует расстаться с форвардом Антоном Заболотным. По имеющимся у издания Sport24 данным, у нападающего есть вариант с переходом в «Сочи». Ранее не исключалось, что нападающий может продолжить карьеру в тульском «Арсенале» на правах аренды.
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с чего всё началось

Заболотный может перейти из «Зенита» в «Сочи»

Как стало известно Sport24, одним из вариантов продолжения карьеры нападающего «Зенита» Антона Заболотного является «Сочи».
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