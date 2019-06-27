Футбол
Заболотный может перейти в «Сочи»Советский спорт 05:49
Форвард Зенита Антон Заболотный может начать новый сезон в Сочи, сообщает Sport24.ru. В клубе-дебютанте премьер-лиги воздержались от комментариев о возможности трансфера. 28-летний Заболотный провел полтора года в Зените после перехода из Тосно.
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с чего всё началось
В клубе в ответ на запрос Sport24 воздержались от комментариев по поводу возможного перехода футболиста. Заболотный выступает за «Зенит» с 2018 года, когда перешел из «Тосно».Sport24.ru04:26
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