Заболотный может перейти из «Зенита» в «Сочи»Sport24.ru 04:26

В клубе в ответ на запрос Sport24 воздержались от комментариев по поводу возможного перехода футболиста. Заболотный выступает за «Зенит» с 2018 года, когда перешел из «Тосно».

с чего всё началось

Заболотный выступает за «Зенит» с 2018 года, когда перешел из «Тосно». В прошлом сезоне РПЛ он провел за петербуржцев 16 матчей и не забил ни одного гола.

Заболотный может перейти из «Зенита» в «Сочи»

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