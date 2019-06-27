Футбол

Заболотный может перейти из «Зенита» в «Сочи»Sport24.ru 04:26

Заболотный выступает за «Зенит» с 2018 года, когда перешел из «Тосно». В прошлом сезоне РПЛ он провел за петербуржцев 16 матчей и не забил ни одного гола.
Читать в источнике
с чего всё началось

Заболотный может перейти из «Зенита» в «Сочи»

В клубе в ответ на запрос Sport24 воздержались от комментариев по поводу возможного перехода футболиста. Заболотный выступает за «Зенит» с 2018 года, когда перешел из «Тосно».
Sport24.ru04:26

Подробнее о событии

«Зенит» переезжает в «Сочи»: стало известно о трансфере Новосельцева

Нева Спорт10:11

Новосельцев и Заболотный могут перейти в «Сочи», Полоз выберет «Ростов»

Спорт-Экспресс09:54

Заболотный может перейти из «Зенита» в «Сочи»

Газета.Ru05:18

Заболотный может перейти из «Зенита» в «Сочи»

Sport24.ru04:26

Sport24: Заболотный может продолжить карьеру в «Сочи»

Бомбардир.ру07:11

Заболотный может перейти в «Сочи»

Советский спорт05:49

Заболотный может перейти из «Зенита» в «Сочи». Там уже есть другой Заболотный

Sports.ru04:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:34, Вашингтон
Политика

Зеленский обратился к Путину с просьбой освободить украинских моряков

Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой освободить моряков, которые являются гражданами Украины.
Обновлено в 09:48
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Футбол

Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО

Дело футболистов В октябре прошлого года нападающий "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 10:55
Авто

«Калашников» показал обновленный электромобиль

Концерн «Калашников» презентовал обновленный электромобиль «ОВУМ» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».
Обновлено в 07:53
Интернет

Новое приложение реалистично раздевает девушек на фото

Создатель DeepNude рекомендует использовать фото девушек, у которых уже оголена большая часть тела — например, в купальнике или нижнем белье.
Обновлено в 10:49
Общество

Первую группу косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили в море

Обновлено в 05:46
Происшествия

Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в лицо

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.
Обновлено в 09:05
Политика

Украина празднует поражение нацистской идеологии в Киеве

По словам политика, "нацистская идеология стала государственной на Украине, и закон о декоммунизации дал право расправляться со всеми советскими деятелями, военачальниками, издеваться над могилами героев".
Обновлено вчера в 10:44
Экономика

ЦБ обнаружил манипулирование акциями «Трансаэро»

Регулятор оценил общий размер убытков, которых акционер и его мать избежали, использовав инсайдерскую информацию при продаже акций, в более чем 200 млн руб. В их действиях содержатся признаки преступлений, предусмотренных ст. 185.6 и ст. 185.3 УК РФ.
Обновлено в 10:43
Культура

Диорама «Дорога через войну» откроется в Петербурге осенью

Как рассказал автор диорамы, она представит путь из лета 1941 к весне 1945 года. Площадь экспозиции составит две тысячи квадратных метров.
Обновлено в 07:45
Экономика

На 3,3% в мае сократилось число выданных потребительских кредитов

В России в мае 2019 года количество выданных потребительских кредитов сократилось на 3,3% и составило 1,40 млн единиц (в мае 2018 года — 1,45 млн).
Обновлено в 05:13
Здоровье

В рязанской ДОКБ провели шесть сложных операций при оскольчатых переломах

В июне этого года врачи-травматологи ДОКБ выполнили шесть сложных операций при оскольчатых переломах костей голени и бедра.
Обновлено в 09:36
Футбол

УЕФА решил не открывать дело в отношении Федерации футбола Грузии

Чемпионат Грузии, полупустые трибуны, стоят футболисты в черных майках с надписью: «Я из Грузии, и моя страна оккупирована Россией».
Обновлено в 09:28
Политика

Евросоюз официально продлил санкции против России

Направленные против РФ экономические санкции Евросоюза официально продлены на шесть месяцев.
Обновлено в 08:43
Политика

Обнаружена крупная партия кокаина в самолете президента Бразилии

Обновлено в 10:03
Общество

Екатеринбуржцы сравнили новые скамейки на набережной с гробами

В Екатеринбурге на набережной от Малышевой до Карла Маркса появились новые скамейки, которые, по мнению жителей, похожи на гробы, сообщает портал Е1.
Обновлено в 08:47
Политика

Грузия вошла в период очередного политического противостояния

По оценке Ростуризма, общее число жителей России, купивших билеты в Грузию на сроки вплоть до конца 2019 года, составляет порядка 3,5 тыс. человек.
Обновлено в 09:21
Единоборства

ММА. Допинг-проба Ивана Штыркова лишила его контракта с UFC

Ведущая американская лига смешанных единоборств UFC расторгла контракт с российским бойцом Иваном Штырковым.
Обновлено в 10:50
Авто

В Россию возвращаются автомобили Ravon

Модели R3 Nexia и R2 уже в ближайшее время станут доступны для российских покупателей.
Обновлено в 09:30
Происшествия

На Багамах девушка погибла после нападения трёх акул

Джордан Линдси из Калифорнии была атакована во время ныряния на Багамских островах тремя акулами, она скончалась в больнице.
Обновлено в 06:13
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение

Обновлено в 02:44
Экономика

Sollers выкупит 51% в СП с Ford за $75 млн

Как говорится в сообщении "Соллерса", совет директоров дал согласие на совершение крупной сделки - договора о приобретении у Ford Russia Holdings B.V. 51% акций компании Ford Sollers Netherlands B.V. за $75 млн.
Обновлено в 10:22
Здоровье

Очереди к врачам — ситуация привычная

Очереди к врачам на площадке «МК-Доктор» занимали за час до ее открытия.
Обновлено в 11:01
Армия и оружие

В Пентагоне рассказали о вариантах защиты от российских крылатых ракет

Обновлено в 09:58
Общество

Forbes составил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Происшествия

В офисах автодилера «Рольф» проходят обыски

В центральных офисах крупного автодилера «Рольф» в Москве и Петербурге с утра проводятся обыски.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес

Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе

Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
Обновлено в 09:52
Экономика

ЦБ ожидает роста зарплат в России во II-III кварталах

Рост зарплат в России во II-III кварталах 2019 года может составить около 2% в годовом выражении, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ.
Обновлено в 10:31
Авто

В России выпущен стотысячный кроссовер Renault Kaptur

Московский завод Renault выпустил стотысячный Renault Kaptur. Юбилейным кроссовером оказалась машина в версии 4х4.
Обновлено в 08:55
Политика

Президент Туниса оказался на грани смерти

Ранее СМИ сообщили, что тунисский лидер скончался в военной больнице. Беджи Каид Эс-Себси стал президентом в 2014 году.
Обновлено в 10:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Антон Константинович Заболотный
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное