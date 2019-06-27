Футбол
Заболотный может перейти из «Зенита» в «Сочи»Sport24.ru 04:26
Заболотный выступает за «Зенит» с 2018 года, когда перешел из «Тосно». В прошлом сезоне РПЛ он провел за петербуржцев 16 матчей и не забил ни одного гола.
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В клубе в ответ на запрос Sport24 воздержались от комментариев по поводу возможного перехода футболиста. Заболотный выступает за «Зенит» с 2018 года, когда перешел из «Тосно».Sport24.ru04:26
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:34, Вашингтон
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