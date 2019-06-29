Заболотный и Джорджевич сыграют в атаке «Зенита» в матче с «Гонведом»Нева Спорт 04:17

«Зенит» проведет товарищеский матч на сборах в Австрии против венгерского «Гонведа». Сергей Семак объявил состав на игру — учитывая игру в 17.00 против «Црвены Звезды», против клуба из Будапешта сыграет условно резервный состав «Зенита». В воротах выступит Михаил Кержаков.

Заболотный и Джорджевич сыграют в атаке «Зенита» в матче с «Гонведом»

Политика Ангела Меркель заявила об отсутствии серьезных проблем со здоровьем Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не имеет никаких серьезных проблем со здоровьем. Её слова приводит 29 июня агентство DPA.

Футбол Московское «Динамо» предложит €13 млн за футболиста «Ромы» Жерсона Московский футбольный клуб "Динамо" проявляет интерес к полузащитнику итальянской "Ромы" Жерсону, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Спорт Российские волейболисты вышли в финальный раунд Лиги наций В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, а также команда США на правах организатора.

Политика Путин ответил на возражения Элтона Джона Отношение к ЛГБТ-сообществу в России ровное и спокойное, известный певец Элтон Джон заблуждается, обвиняя страну в двуличии, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в субботу.

Наука Найдены останки охотившегося на динозавров крокодила Останки нового для науки вида крокодилов, получившего название Isisfordia molnari, были обнаружены в австралийском Новом Южном Уэльсе, где рабочие на опаловом месторождении заметили необычные отложения и вызвали ученых.

Политика Путин назвал произволом дело Голунова Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 прокомментировал ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова.

Музыка В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки По данным Шегал, на концерт Хаски пришли порядка 20 тысяч зрителей.

Политика Трамп оценил ситуацию с покупкой Турцией С-400 Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с главой США Дональдом Трампом на саммите G20 в Японии, чтобы обсудить приобретение Анкарой российских ЗРК С-400.

Политика Глава МИД Испании объяснил свои слова о России Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.

Энергетика Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении сделки ОПЕК+ Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом были достигнуты договоренности о продлении сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

Политика Большое унижение от Путина: кажется, он выигрывает медиавойну Обычно за интервью политических лидеров финансовым СМИ следят в основном трейдеры, финансисты и чиновники экономических министерств и ведомств разных стран, но в данном случае тезисы российского лидера вышли далеко за рамки финансовых вопросов и уже сейчас можно смело предсказывать, что это интервью Путина станет источником ярких и острых цитат для самой широкой западной аудитории.

Шоу-бизнес Анна Семенович показала свой монументальный бюст в купальнике На снимке Анна расслабляется в бассейне в цветном купальнике, который подчеркивает ее рубенсовскую фигуру.

Шоу-бизнес Бритни Спирс опубликовала фото с явным использованием фотошопа Спирс попыталась отретушировать собственную талию, но сделала это слишком очевидно, что заметно в кадре благодаря "поехавшему" комоду за спиной исполнительницы.

Происшествия В Коврове из-за взрыва газа в доме погиб человек В результате хлопка газа в доме в городе Коврове Владимирской области, по предварительным данным, погиб один человек.

Армия и оружие Россия вывела на рынок новый катер с крылатыми ракетами Россия выводит на международный рынок военно-морской техники первый в мире катер на подводных крыльях с крылатыми ракетами морского базирования.

Политика Депутат Рады Скорик: Климкин позорит страну В эфире украинского телеканала депутат Рады Николай Скорик дал нелестную оценку главе украинского МИДа Павлу Климкину.

Происшествия Дамбу прорвало на реке Ока в Иркутской области В Иркутской области произошел прорыв дамбы на реке Ока в связи с обильными дождями и поводком.

Политика Путин: вопрос с украинскими моряками решат спокойно и в рабочем режиме Власти России "спокойно, в рабочем режиме" решат вопрос с украинскими моряками, задержанными после провокации в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Футбол Le Parisien: «ПСЖ» готов снизить цену на Неймара Ранее парижский клуб хотел выручить от продажи бразильца 300 миллионов евро, но теперь планирует расстаться с ним за 222 миллиона.

Происшествия Женщина погибла в ДТП на трассе «Скандинавия» По предварительным данным ГИБДД, иномарка врезалась в столб на 63 километре трассы «Скандинавия». Инцидент случился около 08:20 утра.

Происшествия Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.

Футбол Глушаков перешел в грозненский «Ахмат» Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат».