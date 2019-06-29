Заболотный и Джорджевич сыграют в атаке «Зенита» в матче с «Гонведом»Нева Спорт 04:17

В центре поля сыграют Матиас Краневиттер, Эрнани и Александр Ерохин. Ближе к нападению будут действовать Роберт Мак, Лука Джорджевич и Антон Заболотный. Сегодня «Зенит» завершает предсезонный сбор в Австрии.

Заболотный и Джорджевич сыграют в атаке «Зенита» в матче с «Гонведом»

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