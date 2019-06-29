Футбол
Заболотный и Джорджевич сыграют в атаке «Зенита» в матче с «Гонведом»Нева Спорт 04:17
В центре поля сыграют Матиас Краневиттер, Эрнани и Александр Ерохин. Ближе к нападению будут действовать Роберт Мак, Лука Джорджевич и Антон Заболотный. Сегодня «Зенит» завершает предсезонный сбор в Австрии.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 06:34, Ашберн
Шоу-бизнес
Исхудавший Игорь Крутой сделал «блатную» татуировку
Обновлено в 05:00
Политика
Освобожденного Медведчуком пленного доставили в военную прокуратуру
Один из четырех украинских пленных, который накануне был освобожден при содействии главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, доставили в военную прокуратуру Украины.
Обновлено в 05:56
Авто
Корпорация Skoda проведет испытания в десяти российских городах
Обновлено в 06:22
Культура
Переданная музею на Урале копия картины Рубенса оказалась подлинником
Переданная в Ирбитский государственный музей изобразительных искусств картина, которая считалась копией полотна фламандского художника XVI-XVII веков Питера Пауля Рубенса "Положение во гроб", по предварительным данным, оказалась подлинником, сообщил РИА Новости в пятницу директор музея Валерий Карпов.
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве прохожего на Курском вокзале
В районе Курского вокзала произошло убийство. Полиция уже задержала подозреваемого, передает Агентство "Москва".
Обновлено в 05:10
Гаджеты
Samsung Galaxy A50 получил ночной режим и съёмку видео Super Slow-mo
Речь идет о ночном режиме и режим съемки видео Super Slow-mo. Также приложение камеры научилось сканировать QR-коды без Bixby.
Обновлено в 05:42
Общество
Жертвам паводка в Иркутской области выделили 980 млн рублей
На компенсации пострадавшим от паводков в Иркутской области выделено 980 миллионов рублей.
Обновлено в 06:06
Футбол
Глушаков стал футболистом «Ахмата»
Обновлено в 03:28
Политика
Трамп указал премьеру Испании на его место на саммите G20
Обновлено вчера в 13:13
Общество
От правителя Дубая сбежала жена, забрав $40 млн
Обновлено в 03:11
Экология
Ливень и град. На Улан-Удэ обрушилась непогода
Сегодня, 28 июня, на столицу Бурятии обрушилась непогода. Во всех районах города прошли мощные ливни, в некоторых – с градом.
Обновлено вчера в 08:09
Армия и оружие
Ракетный эсминец ВМС США направился в Черное море
Ракетный эсминец ВМС США USS Carney направился в Черное море, в субботу начав прохождение пролива Дарданеллы, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на 6-й оперативный флот ВМС США.
Обновлено в 06:09
Общество
Синоптики предупредили об ухудшении обстановки в тонущем Приангарье
По данным регионального ГУ МЧС и Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня в регионе ожидаются грозы, а в горах Восточного Саяна пройдут ливневые дожди.
Обновлено в 03:21
Политика
Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено в 05:22
Политика
Путин заявил о ежедневном вмешательстве западных партнеров в дела РФ
Российский лидер добавил, что Москва не шумит и не истерит по поводу того, что западные партнеры постоянно вмешиваются в дела России.
Обновлено в 04:43
Армия и оружие
Кучма прибыл к Станице Луганская для контроля за разведением войск
После окончательного разведения сил будет отремонтирован мост через Северский Донец Представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны Леонид Кучма прибыл в Станицу Луганская для продолжения работы по разведению сил согласно минским соглашениям, сообщает издание Новости Донбасса.
Обновлено вчера в 10:13
Политика
Трамп заявил, что серьезно рассматривает приглашение на юбилей Победы
Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность поехать в Москву на празднование 75-летия Победы.
Обновлено в 04:47
Культура
Автор музыки для рэпера Face умер от передозировки
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия
Один человек погиб в результате хлопка газа в жилом доме в Коврове
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Путин ответил на возражения Элтона Джона
В России нормально относятся к представителям ЛГБТ-сообщества, но в стране также действует закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних - так президент России Владимир Путин ответил на заявление британского певца Элтона Джона, раскритиковавшего российского лидера за слова о том, что гомосексуалисты порой ведут себя излишне настойчиво в плане навязывания своих ценностей.
Обновлено в 06:05
Политика
Путин назвал произволом ситуацию с делом Голунова
Президент России Владимир Путин назвал произволом ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске
Обновлено вчера в 13:08
Наука
Инфракрасные камеры помогут суднам не столкнуться с косатками
Инфракрасные камеры спасут касаток от гибели в результате столкновения с кораблями.
Обновлено вчера в 16:12
Транспорт
Дорогу в Шереметьево перекрыли из-за подтопления
ТАСС со ссылкой на очевидца пишет, что подтоплена оказалась не только дорога в аэропорт, но и стоянка самолетов у терминала B. Агентство ссылается на видеозапись, на которой погрузчик едет по большой луже и видно, что шасси самолета находятся в воде, уровень которой достигает середины колес «Газелей».
Обновлено вчера в 09:03
Общество
МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве
В Москве 28 июня местами ожидается сильный дождь с усилением порывов ветра до 12 – 17 м / с. Об этом сообщает управление МЧС по городу.
Обновлено вчера в 03:07
Космос
Небольшим планетам-океанам пообещали долгую жизнь в обитаемой зоне
Маломассивные экзопланеты (массой менее Марса), целиком покрытые водой, вопреки ожиданиям, не испытывают бесконтрольный парниковый эффект и могут оставаться в зоне обитаемости на протяжении миллиардов лет.
Обновлено вчера в 12:13