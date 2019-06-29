Футбол
Заболотный и Джорджевич сыграют в атаке «Зенита» в матче с «Гонведом»Нева Спорт 04:17
«Зенит» проведет товарищеский матч на сборах в Австрии против венгерского «Гонведа». Сергей Семак объявил состав на игру — учитывая игру в 17.00 против «Црвены Звезды», против клуба из Будапешта сыграет условно резервный состав «Зенита». В воротах выступит Михаил Кержаков.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 17:17, Вашингтон
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