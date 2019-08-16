Шоу-бизнес
Заблокировать Instagram Бузовой просят ГенпрокуратуруСоловей.инфо вчера в 04:44
В Генпрокуратуру обратились общественники с требованием заблокировать Instagram Ольги Бузовой. Отметим, что на телеведущую подписано более 16 млн человек.
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с чего всё началось
Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией и зампредседателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин обратился к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой способствовать блокировке аккаунта телеведущей и певицы Ольги Бузовой в Instagram из-за видео, на котором она облизывает тарелку и называет себя «блокадницей».ФАНвчера в 04:40
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