Шоу-бизнес

Заблокировать Instagram Бузовой просят ГенпрокуратуруСоловей.инфо вчера в 04:44

В Генпрокуратуру обратились общественники с требованием заблокировать Instagram Ольги Бузовой. Отметим, что на телеведущую подписано более 16 млн человек.
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Назвавшую себя «блокадницей» Бузову хотят лишить аккаунта в Instagram с 16 млн подписчиков

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией и зампредседателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин обратился к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой способствовать блокировке аккаунта телеведущей и певицы Ольги Бузовой в Instagram из-за видео, на котором она облизывает тарелку и называет себя «блокадницей».
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Российская телеведущая, певица, актриса, бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ», с декабря 2008 года - шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».
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