Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией и зампредседателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин обратился к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой способствовать блокировке аккаунта телеведущей и певицы Ольги Бузовой в Instagram из-за видео, на котором она облизывает тарелку и называет себя «блокадницей».

с чего всё началось

В Генпрокуратуру обратились общественники с требованием заблокировать Instagram Ольги Бузовой. Отметим, что на телеведущую подписано более 16 млн человек.

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