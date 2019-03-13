Заблокированы карты Visa и Mastercard «Еврофинанс Моснарбанка»REGNUM 06:47

с чего всё началось

Членство российско-венесуэльского «Еврофинанс Моснарбанка» в платежных системах Visa и Mastercard приостановлено. Банковские карты заблокированы за границей и в России, говорится в сообщении кредитной организации.

Происшествия Под завалами обрушившейся школы оказались более 100 человек в Нигерии Как отмечается, под завалами могут находиться более 100 человек. На данный момент информации о пострадавших и погибших нет.

Происшествия ФСБ подала в суд на «Новую газету» из-за статьи о пытках Басманный суд Москвы принял к рассмотрению иск о защите чести и достоинства ФСБ России к "Новой газете" из-за публикации несоответствующих действительности материалов.

Политика Совет Федерации одобрил закон о неуважении к госсимволам Совет Федерации на заседании в среду одобрил пакет законов о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам власти.

Шоу-бизнес Певицу Юлию Началову ввели в состояние искусственной комы Певица Юлия Началова находится в состоянии искусственной комы. Об этом в среду, 13 марта, сообщила PR-менеджер исполнительницы Анна Исаева.

Политика ЕР исключила из партии волгоградского депутата после слов о тунеядцах Фракция «Единая Россия» приняла единогласное решение об исключении депутата Гасана Набиева из партии после его слов о том, что маленькие пенсии получают тунеядцы.

Шоу-бизнес Шнуров отказался от баттла с Собчак после стиха о ее разводе Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров прокомментировал в стихотворной форме обращение телеведущей Ксении Собчак, которая вызвала артиста на баттл после критики ее публичного развода с актером Максимом Виторганом.

Политика Порошенко обогнал Тимошенко в президентском рейтинге на Украине Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский второй месяц имеет наибольший уровень поддержки среди населения, на вторую позицию вышел действующий президент Петр Порошенко, на третьей - лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром "Социс".

Происшествия Авиакомпания раскрыла детали переговоров пилотов Boeing перед крушением Пилоты Boeing 737 MAX Ethiopian Airlines, разбившегося в Эфиопии 10 марта, перед катастрофой сообщали о проблемах в управлении полетом.

Политика Палата представителей США приняла два антироссийских законопроекта Палата представителей конгресса США приняла очередные два законопроекта, направленные на противодействие России.

Происшествия ФСБ пришла с обыском в кинологическую службу свердловского МВД Сотрудники регионального управления ФСБ проводят обыски в центре кинологической службы Главного управления МВД России по Свердловской области.

Экономика Абрамович и Абрамов продали акции «Норникеля» западным инвесторам По данным Болясникова, на самую большую сумму заявки поступили от инвесторов из Великобритании – порядка 39%, значительными были и заявки из США и континентальной Европы, на долю российских инвесторов пришлось около 33%.

Политика Россия планирует запустить две новые электростанции в Крыму 18 марта В Крыму планируют официально запустить две новые электростанции 18 марта, в пятую годовщину присоединения к России, сообщает Reuters и подтверждают источники "Ъ".

Общество В рейтинге комфортности проживания Вена лидирует десятый год подряд В рейтинге комфортности проживания Вена лидирует десятый год подряд Консалтинговая компания Mercer опубликовала очередной рейтинг городов мира по комфортности проживания.

Происшествия СК назвал причину самосуда над пятиклассником в Приморье Следователи установили, что основной причиной самосуда над учеником в городе Большой Камень стало то, что сотрудники школы не помогли разрешить конфликтную ситуацию, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.

Политика ЕП принял резолюцию об адресных санкциях за «дезинформацию» Европарламент (ЕП) одобрил резолюцию, в которой о России говорится как об «основном источнике дезинформации в Европе» и содержится инициатива об адресных санкциях в отношении лиц, которых в ЕС сочтут ответственными за эти кампании.

Политика Помпео уверен, что Россия хочет забрать у Украины нефть и газ Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Россию в политическом давлении на Украину "с помощью трубопроводов".

Политика NYT: в Калифорнии введут мораторий на смертную казнь Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом планирует ввести мораторий на смертную казнь в штате. Об этом сообщает The New York Times.

Космос В ракете «Союз-ФГ» нашли две неисправности за день до запуска В ракете-носителе "Союз-ФГ", которая должна уже 14 февраля стартовать с космодрома Байконур, пришлось заменить два неисправных прибора.

Культура Ярмольник раскритиковал КВН за уровень юмора В последнее время уровень юмора в КВН, по словам артиста, сильно упал — запоминающихся шуток почти не бывает.

Общество Владимира Этуша кремировали на Троекуровском кладбище На Троекуровском кладбище Москвы завершилась процедура кремации тела народного артиста СССР Владимира Этуша.

Происшествия Арашукова отстранили от должности сенатора и назначили пособие Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков временно отстранен от должности в Совете Федерации по решению Басманного суда Москвы, который удовлетворил ходатайство Следственного комитета.

Общество Отреставрированные кадры первого ядерного взрыва появились в Сети Отреставрированные кадры первого в истории ядерного взрыва появились в Сети.

Происшествия Планировавшего теракт боевика ликвидировали в Самарской области По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета, 13 марта в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Самарской области органы ФСБ России получили информацию о нахождении в частном доме одного из сёл Безенчукского района «вооруженного лица, планировавшего совершить террористический акт».