Спорт

Забияко и Энберт последними исполнят короткую программу на ЧММатч ТВ вчера в 07:05

В последней группе под 17-м номером выступят россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов. В предпоследнюю группу попали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (15). Спортивные пары представят короткую программу в Сайтаме 20 марта.
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Энберт: чувствуем силы, чтобы занимать высокие места

Чемпионат04:26

Забияко и Энберт покажут короткую программу последними на ЧМ

Советский спортвчера в 06:31

«В нашем стартовом номере есть „девятка“, а это мое любимое число». Блог русской фигуристки на ЧМ

Sport24.ruвчера в 09:00

Забияко и Энберт последними исполнят короткую программу на ЧМ

Матч ТВвчера в 07:05

Забияко и Энберт последними исполнят короткую программу на ЧМ

Sportbox.RUвчера в 07:05

Забияко и Энберт заявили, что им не было тяжело выступать последними в короткой программе на ЧМ в Сайтаме

RT на русском03:22

Забияко и Энберт последними исполнят короткую программу на ЧМ

РИА Новостивчера в 06:26
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 04:53, Ашберн
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Актер сериала «Игра престолов» Кит Харингтон, исполняющий роль Джона Сноу, признался, что посещал психотерапевта из-за обрушившейся на него славы, пишет Variety.
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Сегодня в 14 часов дня Николай Цуканов представит в региональном правительстве нового врио главы области.
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Министерство труда и соцзащиты предлагает продлить программу материнского капитала до 2024 года.
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Финансы

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Курс рубля в начале торгов среды уверенно растет против доллара и евро, следует из данных Московской биржи.
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Происшествия

СМИ раскрыли данные «черных ящиков» с разбившегося в Индонезии Boeing

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Спорт

В Японии стартует чемпионат мира по фигурному катанию

В японскую Сайтаму врывается чемпионат мира по фигурному катанию. Ледовые выступления продолжатся до 24 марта.
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Авто

В Индии начали продавать самый дешевый автомобиль в мире

Ранее Bajaj Qute возглавила рейтинг самых дешевых автомобилей в мире, который составили автоэксперты, пишет газета "Известия".
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Происшествия

Керимова во Франции обвинили в уклонении от уплаты налогов

Российского сенатора Сулеймана Керимова во Франции обвинили в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами.
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Общество

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Феминизм поддерживает лишь треть россиян (31%), хотя за стремление к полному равенству прав женщин и мужчин выступает большинство (62%) граждан РФ, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
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Происшествия

Число жертв авиакатастроф в России выросло более чем в 2 раза

В 2018 году число жертв авиакатастроф в России увеличилось в 2,5 раза.
Обновлено в 03:14
Происшествия

ФСБ показала видео тайника с оружием банды рейдеров из 90-х

ФСБ опубликовала видео тайника со взрывчаткой и оружием в Московской области, который принадлежит банды рейдеров из 90-х, причастных к убийствам и похищениям.
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Политика

Четыре российские авиакомпании приостановили закупку Boeing 737 MAX

Четыре российские авиакомпании приостановили свои контракты по закупке самолетов Boeing 737 MAX.
Обновлено в 00:28
Экономика

Правительство утвердило план строительства терминала СПГ на Камчатке

Правительство РФ утвердило комплексный план реализации инвестиционного проекта по строительству морского перегрузочного комплекса СПГ на Камчатке.
Обновлено в 03:27
Общество

Росстат показал связь между бедностью и одиночеством

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Происшествия

В Якутии задержали группу людей, устроивших погром в овощных киосках

Начальник полиции Якутска сообщил об аресте группы людей, учинивших погромы в овощных киосках, и призвал жителей города не поддаваться на провокации и не разжигать межнациональную рознь после преступления мигранта, всколыхнувшего регион, сообщает пресс-служба межмуниципального управления МВД России "Якутское".
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Благодаря трем набранным очкам, Радулов набрал 60 очков за сезон и впервые преодолел отметку в 60 набранных очков второй сезон подряд.
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ВВС США планируют разработать имитирующие российский Су-57 цели

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Футбол

Лукаку пропустил тренировку сборной Бельгии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустил тренировку национальной команды, которая прошла вчера, 19 марта, сообщает Voetbalnieuws.be.
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Политика

В Симферополе арестовали первого президента Крыма

Первый президент Крыма Юрий Мешков получил двое суток ареста за неподчинение требованиям полицейских в день празднования пятилетия присоединения полуострова к России, пишет «Новая газета».
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Транспорт

В РЖД рассказали, как купить билеты в новые плацкартные вагоны

Как сообщает Лайф, генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" Пётр Иванов рассказал, как купить билет в новый плацкартный вагон.
Обновлено вчера в 09:04
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Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе конфиденциальной встречи со своими сторонниками заявил, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в 2020 году.
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Экономика

Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки

Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки, включая рейсы через Москву, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства.
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Учёные рассказали, как предотвратить преждевременную смерть

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Глава Республики Алтай Бердников ушел в отставку

Глава Республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке Владимиру Путину. О решении он сообщил на своей странице в Facebook.
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Общество

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Правительство РФ расширило список госуслуг в многофункциональных центрах услугой по информированию граждан предпенсионного возраста об отнесении их к этой категории, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
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Президент США Дональд Трамп не исключает военной интервенции в Венесуэлу.
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Forbes назвал самые надежные российские банки

Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".
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Трамп примет в Белом доме клуб НХЛ «Вашингтон» и Овечкина

Президент США Дональд Трамп 25 марта по традиции примет в Белом доме действующих чемпионов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) команду "Вашингтон Кэпиталз".
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Российская фигуристка
Российская, ранее эстонская фигуристка, выступающая в парном катании с Александром Энбертом. Обладательница серебряной медали Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях. Бронзовый призёр Чемпионата Европы 2018 года. Бронзовый призёр российского чемпионата 2017 года и серебряный призер российского чемпионата 2018 года. Двукратная чемпионка Эстонии 2010 и 2011 годов. Заслуженный мастер спорта России.
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Александр Юрьевич Энберт
Российский фигурист
Российский фигурист, выступающий в парном катании. Заслуженный мастер спорта России. С партнёршей Ксенией Озеровой они участники финала юниорской серии Гран-при сезона 2008-2009 гг. и серебряные призёры зимней Универсиады 2009 года в Харбине. В паре с Катариной Гербольдт выступал на чемпионатах Европы и мира. В сезоне 2014/2015 выступал в паре с Василисой Даванковой в группе Нины Мозер. С апреля 2015 года он катается вместе с Натальей Забияко, с ней он стал серебряным призёром на Олимпийских играх в Корее в командных соревнованиях, бронзовым призёром Чемпионата Европы, бронзовым призёром российского чемпионата.
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