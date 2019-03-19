Спорт
Забияко и Энберт последними исполнят короткую программу на ЧММатч ТВ вчера в 07:05
В последней группе под 17-м номером выступят россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов. В предпоследнюю группу попали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (15). Спортивные пары представят короткую программу в Сайтаме 20 марта.
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