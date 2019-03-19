Спорт
Забияко и Энберт покажут короткую программу последними на ЧМСоветский спорт вчера в 06:31
Стал известен порядок выступления спортивных пар, которые покажут короткую программу на чемпионате мира. Российская пара Наталья Забияко и Александр Энберт по итогу жеребьевки получили 19-й стартовый номер и выступят последними в заключительной разминке.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Пара Забияко – Энберт закроет короткую программу на ЧМ по фигурному катанию
Спорт-Экспрессвчера в 11:20
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 03:25, Ашберн
Финансы
В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий
Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика
Объём «свободных денег» у россиян возобновил рост
В феврале объём «свободных денег» у россиян увеличился на 5,5% — до 23,2 тысячи рублей по сравнению с январём текущего года.
Обновлено вчера в 21:41
Экономика
Росстат изменит методику подсчета доходов россиян
Глава Росстата Павел Малков заявил, что служба перейдет на обновленную методику подсчета доходов населения. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:34
Общество
Финляндия стала самой счастливой страной мира
В итоговый список вошли 156 стран. Второе место по уровню счастья после Финляндии заняла Норвегия, на третьем месте - Дания.
Обновлено в 01:55
Спорт
Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на ЧМ с рекордом мира
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют в парном катании после короткой программы на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).
Обновлено в 00:56
Космос
Видео взрыва метеорита над Беринговым морем разместили в сети
Метеорит взорвался над Беринговым морем в декабре. Но видео появилось в сети только сейчас. Метеорит взорвался на высоте 25,6 км от Земли.
Обновлено вчера в 22:15
Культура
Венедиктов: нападение на Фельгенгауэр отменило ее выдвижение на пост главреда «Эха Москвы»
На допросе Гриц заявлял, что Фельгенгауэр телепатически изводила его сексуально с 2012 года.
Обновлено вчера в 17:13
Экономика
Компания Takeda с апреля прекратит поставки в Россию трех препаратов
Японская компания ООО "Такеда Фармасьютикалс" с апреля прекратит поставки в РФ трех лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Обновлено в 02:50
Происшествия
В России выросло число жертв авиакатастроф
Количество погибших в авиакатастрофах в России в 2018 году выросло более чем в два раза по сравнению с показателем 2017 года.
Обновлено вчера в 21:24
Экономика
Forbes назвал самые надежные банки России
В первую группу вошли самые надежные банки с рейтингами BBB- и BB+ (Fitch).
Обновлено в 02:56
Происшествия
МВД прояснило слухи об убийстве и избиении мигрантов в Якутии
В Якутии МВД опровергло информацию об убийстве и избиении мигрантов в регионе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:05
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о гибели двух ополченцев из-за обстрелов ВСУ
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что в результате обстрела со стороны украинских военнослужащих погибли два ополченца, ещё двое пострадали.
Обновлено в 01:28
Авто
Опубликована дата выхода рестайлинговой LADA Vesta FL
Вчера портал Drom.ru опубликовал план производства «Весты» на 2019 год, исходя из которого стала известна предположительная дата выхода обновленной LADA Vesta FL.
Обновлено вчера в 01:26
Интернет
Instagram запустил покупки внутри приложения
После нажатия на кнопку пользователь может выбрать размер и цвет, ввести данные для доставки и оплатить покупку, не выходя из приложения Instagram.
Обновлено в 02:57
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России
Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.
Обновлено вчера в 05:53
Футбол
Аршавин выступил против бразильцев в сборной России
Самый именитый футболист сборной России, экс-игрок «Зенита», ныне футбольный эксперт и комментатор Андрей Аршавин высказался о появлении натурализованных иностранцев в сборной России.
Обновлено вчера в 19:01
Авто
Холдинг Алишера Усманова договаривается о покупке каршеринга
У Mail.ru Group вслед за "Яндексом" может появиться собственный каршеринг: холдинг Алишера Усманова ведет переговоры о покупке доли в четвертом по размеру российском операторе YouDrive, сообщает The Bell.
Обновлено в 03:01
Религия
Строительство храма на площади у Драмтеатра обойдется в 3,5 миллиарда рублей
Строительство храма Святой Екатерины, который планируют возвести на площади у Драмтеатра, и благоустройство прилегающей территории обойдется в 3,5 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 12:28
Космос
Волгоградский ученый рассказал о приближающемся к Земле астероиде
Информацию американского агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства НАСА о приближении к нашей планете небесного тела прокомментировал для читателей «Волгоградской правды.ру» волгорадский ученый, доктор физико-математических наук, профессор Илья Коваленко.
Обновлено вчера в 11:13
Армия и оружие
Вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету
Российский ударный вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету "изделие 305", дальность поражения целей который составляет более 25 километров.
Обновлено вчера в 19:43
Общество
В апреле минимальная температура в РФ составит 30 градусов мороза
На юге Европейской территории дневная температура превысит 17 градусов тепла.
Обновлено вчера в 02:35
Политика
Весенние отставки региональных глав начались с Челябинска
Накануне отставки губернатора пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сообщила, что ФАС установила наличие антиконкурентного соглашения с участием Бориса Дубровского в сфере строительства и ремонта автодорог: компания «Южуралмост» выиграла 10 аукционов, которые проводило региональное правительство, на сумму почти 2,4 млрд руб.
Обновлено вчера в 16:37
Недвижимость
Банки начали продавать квартиры с жильцами
Речь идет о продаже приобретенной по ипотеке недвижимости с зарегистрированными или прописанными жильцами, владельцы которой не в состоянии обслуживать долги.
Обновлено вчера в 10:16
Политика
Четыре российские авиакомпании приостановили закупку Boeing 737 MAX
Четыре российские авиакомпании приостановили свои контракты по закупке самолетов Boeing 737 MAX.
Обновлено в 00:28
Происшествия
Гинеколог оплодотворил 50 пациенток. Как его наказали
Бывший врач-репродуктолог Дональд Клайн из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения.
Обновлено в 01:00
Политика
Пушков прокомментировал идею Трампа о вступлении Бразилии в НАТО
Ранее американский президент выразил намерение предоставить Бразилии статус основного союзника за пределами НАТО Сенатор Алексей Пушков считает, что европейские союзники США будут шокированы, узнав об идее Дональда Трампа принять Бразилию в НАТО.
Обновлено вчера в 18:36
Хоккей
Дональд Трамп примет в Белом доме «Вашингтон Кэпиталз»
Президент США Дональд Трам примет в Белом доме хоккеистов "Вашингтон Кэпиталз".
Обновлено в 02:05
Футбол
Вартапетов: Зобнин чувствовал, что ушиб кисть, но не придал этому значения
Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о состоянии игроков, получивших повреждения в домашнем матче с «Зенитом» (1:1) и ранее.
Обновлено в 03:03
Авто
Кроссовер Mercedes-Benz GLC Coupe получил новые двигатели
Паркетник Mercedes-Benz GLC Coupe обновился вслед за обычным GLC и по той же схеме.
Обновлено в 03:04