Единоборства

Магомедшарипов победил Стивенса на турнире UFC 235Матч ТВ вчера в 22:12

Поединок прошел в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 235. По итогам трех раундов все трое судей отдали победу россиянину со счетом 29-28. Для Магомедшарипова это пятая победа в UFC при общей статистике 17 побед и 1 поражение.
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Обновлено в 03:00
Политика

США хотят создать коалицию для смены власти в Венесуэле

США стремятся создать коалицию для смены власти в Венесуэле, заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 09:24
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Власти Венесуэлы обещают задержать Гуайдо, если он вернется в страну

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Участники акции возлагали на них ответственность за неудовлетворительную уборку города от снега.
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Армия и оружие

На своей же мине: машина с украинскими военными подорвалась в Донбассе

В Донбассе на дороге между населенными пунктами Бердянское и Широкино подорвался на мине автомобиль с пятью украинскими военными.
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Армия и оружие

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Капитану судна Seagrand, протаранившего мост в Пусане, продлён арест

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Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии после многочисленных антироссийских высказываний.
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Сборная России разгромила Японию на Универсиаде

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Google отказался удалить приложение для слежки за женщинами

В Google сообщили, что не планируют удалять приложение Absher из Google Play, сообщил сайт издания Engadget.
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Известный психиатр из центра имени В. П. Сербского Борис Казаковцев рассказал RT о самых распространенных психических расстройствах у россиян.
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Гройсман рассказал о плане Украины экспортировать газ

"Главная цель энергетической стратегии — обеспечить Украину собственным газом и со временем стать страной-экспортером", — заключил Гройсман.
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