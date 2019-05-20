Политика

«Забайкальский призыв»: Татьяна Цымпилова назначена министром культурыREGNUM 00:18

Забайкальское министерство культуры обрело новое руководство спустя месяц после отставки старого. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, 20 мая руководитель региона Александр Осипов назначил Татьяну Цымпилову министром культуры Забайкальского края.
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Врио губернатора Забайкалья назначил глав краевых Минкультуры и Минсоцзащиты

ТАСС00:06

В Забайкалье назначили двух новых министров

EastRussiaвчера в 23:36

Руководитель Забайкалья назначил новых минкультуры и минтруда региона

Байкал24вчера в 23:31

Новые главы Минкульта и Минтруда были участниками «Забайкальского призыва»

Заб.Ру00:12

Осипов назначил новых глав Минкульта и Минсоца Забайкалья

Московский Комсомолец Читавчера в 22:39

В Забайкалье сменился министр социальной защиты

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Инна Щеглова стала министром труда и соцзащиты населения Забайкалья

Чита.Рувчера в 22:41
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Происшествия

В Таджикистане осуждённые за участие в ИГ устроили бунт в колонии

Обновлено в 00:32
Кино

Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»

Обновлено вчера в 17:14
Происшествия

12 млрд рублей изъято при обысках по делу полковника ФСБ Черкалина

Силовики изъяли сумму, эквивалентную 12 млрд рублей, при обысках по делу полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает "Росбалт".
Обновлено 17 мая в 06:01
Политика

СБ ООН проведет экстренную встречу из-за закона Украины о языке

СБ ООН проведет экстренную встречу в связи с принятием на Украине закона о госязыке, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:42
Хоккей

Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира

Обновлено вчера в 18:23
Политика

Прокуратура Австрии отказалась от расследования в отношении Штрахе

Верховная прокуратура Австрии заявила, что не нашла оснований инициировать расследование в отношении экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, а также его помощника Йоханна Гуденуса, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:10
Политика

Пашинян объявил о «втором этапе революции» в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал начало "второго этапа революции" в Армении.
Обновлено вчера в 14:31
Музыка

Победителем «Евровидения-2019» стал представитель Нидерландов

Обновлено 18 мая в 19:07
Авто

Новая Гранта и старые Audi A4 и Ford Focus — тест-драйв в цифрах

Для оптики и кузовных частей указываем стоимость оригинальных новых деталей, однако не стóит падать в обморок – всё «железо» на Ford и Audi можно найти и на «разборках», а там цены на некоторые позиции ниже в 10–12 раз.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Гаджеты

Эксперты назвали привычки пользователей, убивающие смартфон

По итогам независимого исследования специалисты выявили несколько привычек пользователей, убивающих смартфоны.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия

Полиция доставила авиадебошира в отделение в Москве на кресле-каталке

Сотрудники полиции задержали авиадебошира, который грубо нарушал общественный порядок в самолете в столичном аэропорту Домодедово.
Обновлено в 00:29
Хоккей

Тарасенко повторил достижение Гретцки

Нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко повторил достижение Уэйна Гретцки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:30
Политика

Началась репетиция инаугурации Зеленского у Рады

У здания Рады началась репетиция инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено вчера в 09:31
Здоровье

Врачи посоветовали отказаться от привычки сразу заправлять постель

Обновлено вчера в 11:42
Гаджеты

Смартфоны Huawei отключат от Android

Смартфоны Huawei останутся без Android и потеряют доступ к сервисам Google.
Обновлено вчера в 23:21
Шоу-бизнес

Мел Би из Spice Girls попала в больницу из-за полной потери зрения

Участница британской группы Spice Girls Мелани Браун, известная как Мел Би и Scary Spice, попала в больницу из-за полной потери зрения.
Обновлено вчера в 08:11
Общество

Замглавы Рособрнадзора рассказал о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году

В 2019 году школьники восьми российских регионов смогут лично наблюдать за тем, как сканируются сданные ими работы ЕГЭ.
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия

В Кемерове огонь уничтожил жилой дом на три хозяина

Обновлено вчера в 23:34
Энергетика

Новак допустил возникновение дефицита нефти на мировом рынке

Летом на мировом рынке может возникнуть дефицит нефти.
Обновлено вчера в 14:13
Армия и оружие

Ядерные отходы США могут попасть в Тихий океан

Обновлено вчера в 20:25
Политика

Зеленский заявил, что Украина «освободит» и вернет Крым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский верит, что Крым вернется в состав Украины, но "путь будет долгим".
Обновлено 18 мая в 05:15
Происшествия

В Москве двое подростков сбежали из психбольницы, сообщил источник

"Двое несовершеннолетних покинули самостоятельно Центральную клиническую психиатрическую больницу в Москве.
Обновлено вчера в 16:33
Политика

Говоривший о захвате Курил депутат отказался уходить в отставку

Депутат парламента Японии Ходака Маруяма, который предложил "захватить" Курилы, отказался уходить в отставку.
Обновлено вчера в 23:54
Армия и оружие

Минобороны заказало первую партию снарядов с управляемым подрывом

Обновлено вчера в 22:05
Политика

Трамп заявил о максимально жёсткой политике в отношении России

Глава американской администрации Дональд Трамп объявил о наиболее жёсткой политике в отношении Москвы, которую он проводит.
Обновлено в 00:04
Экономика

РАНХиГС: российские предприятия стали чаще закупать отечественное оборудование, хотя предпочли бы европейское

Согласно планам закупок оборудования, основными поставщиками оборудования на российские предприятия стали отечественные производители.
Обновлено в 00:11
Хоккей

Россияне продолжают побеждать, определены семь четвертьфиналистов ЧМ по хоккею

Семь участников плей-офф определились после десятого соревновательного дня чемпионата мира по хоккею, который проходит с 10 по 26 мая в словацких городах Братислава и Кошице.
Обновлено вчера в 23:07
Футбол

Озил поужинал с президентом Турции Эрдоганом

Немецкий полузащитник турецкого происхождения Месут Озил, выступающий за лондонский «Арсенал», вместе со своей девушкой Амине Гюльше посетил дворец Долмабахче, где поужинал с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 17:52
Политика

Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»

19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.
Обновлено вчера в 12:36
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