Политика
«Забайкальский призыв»: Татьяна Цымпилова назначена министром культурыREGNUM 00:18
Забайкальское министерство культуры обрело новое руководство спустя месяц после отставки старого. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, 20 мая руководитель региона Александр Осипов назначил Татьяну Цымпилову министром культуры Забайкальского края.
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Кино
Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
12 млрд рублей изъято при обысках по делу полковника ФСБ Черкалина
Силовики изъяли сумму, эквивалентную 12 млрд рублей, при обысках по делу полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает "Росбалт".
Обновлено 17 мая в 06:01
Политика
СБ ООН проведет экстренную встречу из-за закона Украины о языке
СБ ООН проведет экстренную встречу в связи с принятием на Украине закона о госязыке, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:42
Хоккей
Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Прокуратура Австрии отказалась от расследования в отношении Штрахе
Верховная прокуратура Австрии заявила, что не нашла оснований инициировать расследование в отношении экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, а также его помощника Йоханна Гуденуса, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:10
Политика
Пашинян объявил о «втором этапе революции» в Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал начало "второго этапа революции" в Армении.
Обновлено вчера в 14:31
Музыка
Победителем «Евровидения-2019» стал представитель Нидерландов
Обновлено 18 мая в 19:07
Авто
Новая Гранта и старые Audi A4 и Ford Focus — тест-драйв в цифрах
Для оптики и кузовных частей указываем стоимость оригинальных новых деталей, однако не стóит падать в обморок – всё «железо» на Ford и Audi можно найти и на «разборках», а там цены на некоторые позиции ниже в 10–12 раз.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Гаджеты
Эксперты назвали привычки пользователей, убивающие смартфон
По итогам независимого исследования специалисты выявили несколько привычек пользователей, убивающих смартфоны.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
Полиция доставила авиадебошира в отделение в Москве на кресле-каталке
Сотрудники полиции задержали авиадебошира, который грубо нарушал общественный порядок в самолете в столичном аэропорту Домодедово.
Обновлено в 00:29
Хоккей
Тарасенко повторил достижение Гретцки
Нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко повторил достижение Уэйна Гретцки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:30
Политика
Началась репетиция инаугурации Зеленского у Рады
У здания Рады началась репетиция инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено вчера в 09:31
Здоровье
Врачи посоветовали отказаться от привычки сразу заправлять постель
Обновлено вчера в 11:42
Гаджеты
Смартфоны Huawei отключат от Android
Смартфоны Huawei останутся без Android и потеряют доступ к сервисам Google.
Обновлено вчера в 23:21
Шоу-бизнес
Мел Би из Spice Girls попала в больницу из-за полной потери зрения
Участница британской группы Spice Girls Мелани Браун, известная как Мел Би и Scary Spice, попала в больницу из-за полной потери зрения.
Обновлено вчера в 08:11
Общество
Замглавы Рособрнадзора рассказал о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году
В 2019 году школьники восьми российских регионов смогут лично наблюдать за тем, как сканируются сданные ими работы ЕГЭ.
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия
В Кемерове огонь уничтожил жилой дом на три хозяина
Обновлено вчера в 23:34
Энергетика
Новак допустил возникновение дефицита нефти на мировом рынке
Летом на мировом рынке может возникнуть дефицит нефти.
Обновлено вчера в 14:13
Армия и оружие
Ядерные отходы США могут попасть в Тихий океан
Обновлено вчера в 20:25
Политика
Зеленский заявил, что Украина «освободит» и вернет Крым
Избранный президент Украины Владимир Зеленский верит, что Крым вернется в состав Украины, но "путь будет долгим".
Обновлено 18 мая в 05:15
Происшествия
В Москве двое подростков сбежали из психбольницы, сообщил источник
"Двое несовершеннолетних покинули самостоятельно Центральную клиническую психиатрическую больницу в Москве.
Обновлено вчера в 16:33
Политика
Говоривший о захвате Курил депутат отказался уходить в отставку
Депутат парламента Японии Ходака Маруяма, который предложил "захватить" Курилы, отказался уходить в отставку.
Обновлено вчера в 23:54
Армия и оружие
Минобороны заказало первую партию снарядов с управляемым подрывом
Обновлено вчера в 22:05
Политика
Трамп заявил о максимально жёсткой политике в отношении России
Глава американской администрации Дональд Трамп объявил о наиболее жёсткой политике в отношении Москвы, которую он проводит.
Обновлено в 00:04
Экономика
РАНХиГС: российские предприятия стали чаще закупать отечественное оборудование, хотя предпочли бы европейское
Согласно планам закупок оборудования, основными поставщиками оборудования на российские предприятия стали отечественные производители.
Обновлено в 00:11
Хоккей
Россияне продолжают побеждать, определены семь четвертьфиналистов ЧМ по хоккею
Семь участников плей-офф определились после десятого соревновательного дня чемпионата мира по хоккею, который проходит с 10 по 26 мая в словацких городах Братислава и Кошице.
Обновлено вчера в 23:07
Футбол
Озил поужинал с президентом Турции Эрдоганом
Немецкий полузащитник турецкого происхождения Месут Озил, выступающий за лондонский «Арсенал», вместе со своей девушкой Амине Гюльше посетил дворец Долмабахче, где поужинал с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 17:52
Политика
Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»
19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.
Обновлено вчера в 12:36