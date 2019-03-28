Экономика

Забайкалье получит из резервного фонда более 3 миллиардов рублейВести.Ru 09:49

Забайкальский край получит из резервного фонда три миллиарда вести миллионов федеральных рублей. Такое решение озвучил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании. правительства Российской Федерации.
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Правительство России выделит 3,2 млрд рублей Забайкальскому краю

Говорит Москва05:44

Кабмин выделит 3,2 млрд рублей Забайкальскому краю

ТАСС06:01

Медведев выделил 3,2 миллиарда рублей Забайкальскому краю

РИА Новости05:45

Кабмин выделит 3,2 млрд рублей Забайкальскому краю

Российская газета05:44

Правительство России выделит Забайкальскому краю из резервного фонда 3 млрд 200 млн рублей

ГТРК Чита08:03

Забайкалью выделили 3 млрд р из резервного фонда РФ

Заб.Ру06:02

Забайкалье получит 3 млрд рублей из-за «хронически тяжелой» ситуации

Московский Комсомолец Чита06:41
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:09, Ашберн
Транспорт

ГИБДД не перестанет выдавать автомобильные номера

Закон, вступающий в силу 4 августа 2019 года, позволит водителям регистрировать новые автомобили и получать номера у дилеров, при этом посещение ГИБДД станет не обязательным.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие

Ледокол «Илья Муромец» из Баренцева моря перешел в Белое

Дизель-электрический ледокол проекта 21180 «Илья Муромец» совершил переход из акватории Баренцева моря в Белое.
Обновлено в 11:39
Спорт

Глазырина выиграла спринт на ЧР после дисквалификации

Обновлено в 04:37
Авто

Renault Samsung Motors показала копию Renault Arkana

Новинка является практически полной копией кроссовера Renault Arkana, в разработке которого активное участие принимали российские инженеры и дизайнеры.
Обновлено в 07:46
Общество

Абызова поместили в камеру без телевизора и горячей воды

Экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:01
Армия и оружие

В США внесли проект о запрете поставок F-35 Турции из-за закупки С-400

Группа американских сенаторов представила законопроект, запрещающий США передавать истребители F-35 в Турцию до тех пор, пока Анкара не откажется от плана покупки российских систем С-400.
Обновлено в 16:32
Политика

Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2»

Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия

На Ставрополье судью лишили статуса после видео с голой женщиной

Члены совета не вникали в ситуацию подробно и решили лишить Макарова статуса лишь за то, что он появился «в общественном месте в компании с голой женщиной».
Обновлено в 17:02
Хоккей

ЦСКА одолел СКА в матче финала Западной конференции

Победитель регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА одолел петербургский СКА в первом матче финальной серии Западной конференции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:11
Политика

Приговор Марии Бутиной вынесут 26 апреля

Один из адвокатов россиянки Роберт Дрисколл заявил ТАСС, что госпожа Бутина выполнила все условия сделки с органами прокуратуры США.
Обновлено в 16:49
Политика

Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети

Обновлено в 01:05
Технологии

Роскомнадзор потребовал от VPN-сервисов подключиться к ФГИС

«Роскомнадзор направил требования о необходимости подключения к государственной информационной системе (ФГИС) владельцам 10 VPN-сервисов», — цитирует Интерфакс пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского.
Обновлено в 17:03
Культура

В Белгороде объяснили музыку из «Звёздных войн» во время присяги мэра

Обновлено вчера в 09:54
Армия и оружие

Появились фотографии вошедших в Черное море кораблей НАТО

В Сети появились фотографии кораблей второй постоянной военно-морской группы НАТО, которые вошли в Черное море.
Обновлено в 15:39
Происшествия

Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал виновника смертельной автоаварии в Москве, в которой погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочка, явиться в полицию.
Обновлено в 12:03
Авто

В Германии дали высокую оценку новой Lada 4x4 Vision

Новая версия российского внедорожника Lada 4x4 Vision, который должен прийти на смену «Ниве», может стать популярной в Европе при условии сохранения такой же цены, как у предшественника.
Обновлено в 06:55
Политика

Медведев приостановил объединение Александринки с театром Волкова

Действие приказа министра культуры Владимира Мединского об объединении санкт-петербургского Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле приостановлено премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 13:10
Политика

Открытое небо назвали причиной крушения малайзийского «Боинга»

Главной причиной крушения «Боинга» компании Malaysia Airlines в Донбассе летом 2014 года стало незакрытое воздушное пространство.
Обновлено в 09:04
Гаджеты

Роскачество составило новый рейтинг смартфонов

Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов, оценив гаджеты по нескольким параметрам - прочности и износостойкости, емкости аккумулятора, качеству фотографий, уровню излучения и пр.
Обновлено в 09:08
Происшествия

ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу Кокорина

Обновлено в 06:50
Космос

Первый запуск китайской частной ракеты OS-M закончился неудачей

Обновлено вчера в 06:18
Политика

В Москве предложили дать право голоса жителям с временной регистрацией

Согласно предлагаемым поправкам, голосовать смогут те жители Москвы, кто получил временную регистрацию не ранее чем за три месяца до дня голосования.
Обновлено в 16:13
Политика

США указали России на невозможность вернуть выданные Мадуро средства

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Россия не сможет вернуть кредиты, которые выдала южноамериканской стране.
Обновлено в 14:30
Политика

США пригрозили компаниям санкциями за нефтяные сделки с Венесуэлой

Власти Соединенных Штатов предупредили иностранные компании о санкциях за нефтяные сделки с Венесуэлой.
Обновлено в 15:34
Шоу-бизнес

Кети Топурия назвала причины расставания с Гуфом

Недавно стало известно о том, что яркая пара — Кети Топурия и Гуф — все-таки распалась.
Обновлено в 13:55
Политика

Гуаидо прокомментировал запрет занимать госпосты в течение 15 лет

Хуан Гуаидо, объявивший себя врио президента Венесуэлы, назвал незаконным решение венесуэльских властей запретить ему занимать государственные посты в течение 15 лет.
Обновлено в 16:00
Политика

Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому лидеру Владимиру Путину орловского скакуна и собаку известной киргизской борзой тайган.
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес

37-летняя Анна Курникова в бикини устроила танцы на столе

37-летняя спортсменка продемонстрировала подписчикам, в какой идеальной форме она находится через год после родов.
Обновлено в 11:35
Происшествия

Бывший полицейский подал в суд на ТНТ из-за секса с пистолетом

Обновлено в 08:20
Армия и оружие

Бельгия закупает у США непригодные для боевых действий F-35

Бельгия намерена закупить у США истребители пятого поколения F-35, которые непригодны для ведения реальных боевых действий - к такому выводу пришли эксперты американской организации Project On Government Oversight.
Обновлено в 11:09
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