Забайкалье получит из резервного фонда более 3 миллиардов рублейВести.Ru 09:49

Забайкальский край получит из резервного фонда три миллиарда вести миллионов федеральных рублей. Такое решение озвучил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании. правительства Российской Федерации.

Забайкалье получит из резервного фонда более 3 миллиардов рублей

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