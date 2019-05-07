Экономика
Забайкалье получит деньги на жилье для погорельцевEastRussia 19:00
Правительство России приняло проект распоряжения о выделении из резервного фонда 450 млн рублей для Забайкальского края. Эти деньги пойдут на строительство или покупку жилья для пострадавших от апрельских природных пожаров.
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Кабмин выделит почти 500 млн рублей на жильё для пострадавших от пожаров в Забайкалье
Парламентская газета07:03
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 21:32, Ашберн
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Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
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Суарес: «Мы должны подставить грудь под все пули, что прилетят в нас»
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Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29
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