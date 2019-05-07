Забайкалье получит деньги на жилье для погорельцевEastRussia 19:00

Правительство России приняло проект распоряжения о выделении из резервного фонда 450 млн рублей для Забайкальского края. Эти деньги пойдут на строительство или покупку жилья для пострадавших от апрельских природных пожаров.

Забайкалье получит деньги на жилье для погорельцев

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