Экономика

Забайкалье ищет вход в особую зонуКоммерсантъ 10:34

Льготные энерготарифы для региона обойдутся рынку в 10 млрд руб. в год Крупные энергокомпании и их промышленные потребители хотят заблокировать попытки властей Забайкалья создать особый тарифный режим.
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Забайкальский бизнес не хочет платить за льготы населению на электричество

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«Интер» на выезде победил «Фрозиноне»

Миланский «Интер» одержал гостевую победу над «Фрозиноне» (3:1) в матче 32-го тура чемпионата Италии.
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Тренер «Вегаса» Галлан: у нас нет острой необходимости в Гусеве

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В Тверской области произошёл пожар на деревообрабатывающем комбинате

На деревообрабатывающем комбинате в городе Нелидово Тверской области произошёл пожар на площади 1 тыс. кв. метров.
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