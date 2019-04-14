Экономика
Забайкалье ищет вход в особую зонуКоммерсантъ 10:34
Льготные энерготарифы для региона обойдутся рынку в 10 млрд руб. в год Крупные энергокомпании и их промышленные потребители хотят заблокировать попытки властей Забайкалья создать особый тарифный режим.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 18:26, Ашберн
Происшествия
Под Тулой в аварию попал автобус с сорока детьми
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В США умер лауреат Нобелевской премии по медицине Пол Грингард
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Армия и оружие
Американский генерал обеспокоен тем, что НАТО не понимает Россию
России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено в 16:37
Происшествия
Умерла вдова Слободана Милошевича
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Политика
Время и место дебатов с Порошенко уточнили в штабе Зеленского
Дмитрий Разумков, представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщил, что тот ожидает действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты 19 апреля в 19.00 на стадионе "Олимпийский", передает "Интерфакс".
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Культура
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
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Здоровье
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Обновлено в 10:05
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В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
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Обновлено в 12:10
Общество
Иглы на стоге сена: что будет с телебашнями, когда исчезнет телевизор
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Обновлено в 17:02
Происшествия
В МЧС посоветовали тушить пожар на кухне стиральным порошком
Сотрудники МЧС России рассказали, что наиболее эффективным средством для тушения пожара на кухне является стиральный порошок.
Обновлено в 05:10
Авто
Маленький трактор: LADA 4х4 стала «мечтой тракториста»
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Обновлено в 02:23
Общество
Минобороны РФ опубликовало уникальные фотографии полководцев ВОВ в домашней обстановке
Минобороны России в преддверии празднования 74-летия Великой Победы в рамках военно-патриотического проекта "Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы" открывает спецраздел, который представляет собой галерею уникальных семейных фотографий известных военачальников и полководцев Великой Отечественной войны в обычной жизни.
Обновлено в 17:00
Футбол
«Интер» на выезде победил «Фрозиноне»
Миланский «Интер» одержал гостевую победу над «Фрозиноне» (3:1) в матче 32-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 16:25
Наука
Археологи в прямом эфире нашли мумию могущественного человека
Обновлено 10 апреля в 21:29
Наука
Воображение помогло роботу управиться с инструментами
Группа разработчиков под руководством Челси Финн (Chelsea Finn) из Калифорнийского университета в Беркли разработала алгоритм, позволяющий роботам использовать для перемещения одних объектов другие в качестве инструментов, а также самостоятельно принимать решение, оптимально ли применять их в текущей ситуации.
Обновлено 12 апреля в 14:16
Политика
Гуайдо обвинил Россию и Кубу в интервенции
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что военные России и Кубы находятся на территории страны незаконно.
Обновлено в 16:26
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В Эрмитаж привезли «Святого Георгия» Паоло Уччелло
Обновлено вчера в 13:21
Общество
Российский фотограф запечатлел пролёт МКС на фоне Солнца
Чтобы сделать фото, Алексей Поляков выбрал необходимое время, когда можно будет увидеть МКС на фоне светила.
Обновлено в 16:43
Армия и оружие
Самолет армии Хафтара сбит в Ливии
«Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбили военный самолет армии генерала Халифы Хафтара», — передает вещатель.
Обновлено в 14:52
Хоккей
Тренер «Вегаса» Галлан: у нас нет острой необходимости в Гусеве
Наставник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан назвал новичка своей команды Никиту Гусева высококлассным хоккеистом, однако добавил, что ему нравится текущий состав и он не имеет острой необходимости вносить коррективы.
Обновлено в 17:17
Происшествия
В Тверской области произошёл пожар на деревообрабатывающем комбинате
На деревообрабатывающем комбинате в городе Нелидово Тверской области произошёл пожар на площади 1 тыс. кв. метров.
Обновлено в 17:52