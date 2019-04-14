Экономика
Забайкалье ищет вход в особую зонуКоммерсантъ 10:34
Льготные энерготарифы для региона обойдутся рынку в 10 млрд руб. в год Крупные энергокомпании и их промышленные потребители хотят заблокировать попытки властей Забайкалья создать особый тарифный режим.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:02, Ашберн
Политика
Социал-демократы победили на парламентских выборах в Финляндии
Социал-демократическая партия Финляндии (СДПФ), по предварительным данным, стала победителем на парламентских выборах в Финляндии после подсчета 99,9% голосов избирателей.
Обновлено в 19:05
Транспорт
Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи
Строители приступили к укладке рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи, теперь верхнее строение железной дороги через Керченский пролив формируется одновременно с крымского и кубанского берегов, сообщает в воскресенье информационный центр "Крымский мост".
Обновлено в 13:04
Политика
КНДР может купить у России два самолета
Отмечено, что в рамках встречи депутатов и замминистра иностранных дел Северной Кореи Им Чхон Иля обсуждались вопросы экономического сотрудничества двух государств.
Обновлено в 16:12
Происшествия
Протаранившего машину у посольства Украины в Лондоне признали больным
Психически больной мужчина протаранил автомобиль посла Украины на парковке у здания посольства в районе Холланд Парк Лондона 13 апреля.
Обновлено в 13:13
Экономика
Орешкин поспорил с Кудриным по отставанию от плана по инвестициям
Ранее председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет и назвал свои причины отставания.
Обновлено в 12:49
Футбол
Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба
Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.
Обновлено в 19:04
Игры
В Сети появилось фото цифровой консоли Microsoft Xbox One S
Обновлено в 03:23
Футбол
Шнуров посвятил «Зениту» песню в честь победы над «Анжи»
Обновлено в 14:46
Футбол
Олег Кононов: «Верю в чемпионство „Спартака“»
Обновлено в 14:55
Наука
Ледотрясения показали массу айсбергов, отколовшихся от Гренландии
Ледник сжимается в основном из-за двух процессов — таяния и образования айсбергов, которые откалываются от кромки щита и уплывают в море.
Обновлено 12 апреля в 13:20
Наука
Создан жир, не дающий воде замерзнуть даже при -263°C
Швейцарские ученые заявили о создании нового вида молекул жира, которые при попадании в воду преобразуются в мембраны и не позволяют воде замерзать даже при очень низких температурах, сообщает портал «bitcryptonews.ru».
Обновлено 12 апреля в 15:01
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
Обновлено в 16:06
Автоспорт
Даниил Квят получил штрафные баллы
На старте гонки произошло столкновение между Даниилом Квятом, Карлосом Сайнсом и Ландо Норрисом.
Обновлено в 04:26
Политика
Порошенко спел две песни про неявку Зеленского на дебаты
Обновлено в 12:59
Транспорт
Сахалинские пенсионеры могут получить талоны на перелеты к месту отдыха и обратно
Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области заключило государственные контракты с авиакомпаниями Аврора и Аэрофлот Российские авиалинии для предоставления островным пенсионерам специальных талонов на перелеты к месту отдыха и обратно.
Обновлено в 18:10
Авто
Названы самые доступные в России кроссоверы и внедорожники
Эксперты назвали самые доступные кроссоверы и внедорожники на российском авторынке.
Обновлено в 12:39
Общество
Редкие снимки: как отдыхали полководцы Победы
Обновлено в 17:05
Шоу-бизнес
Алле Пугачевой исполняется 70 лет: редкие фото Примадонны
У Примадонны советской и российской сцены юбилей - Алле Борисовне Пугачевой исполняется 70 лет.
Обновлено в 11:56
Финансы
Укрепление рубля помогло россиянам увеличить накопления в валюте
Как пояснил заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара Михаил Хромов, рост валютных депозитов может быть связан с укреплением рубля.
Обновлено в 17:00
Общество
ФСИН представила спецавтомобили для женщин с малолетними детьми
По словам Ларионовой, новыми автомобилями обеспечиваются все 13 домов ребенка (где воспитываются 485 детей в возрасте до трех лет) и следственные изоляторы, где содержатся женщины вместе с малолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:29
Политика
Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине
На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
Обновлено в 17:50
Общество
«Главный клоун страны»: в Сети высмеяли станцевавшего Порошенко
В Сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко, станцевавшего на митинге своих сторонников возле киевского стадиона "Олимпийский".
Обновлено в 18:47
Транспорт
«Автодор» повышает тарифы на платных дорогах
Обновлено в 18:43
Культура
В Москве впервые прозвучали реконструированные «Страсти по Марку» Баха
Ученые выяснили, что некоторые хоры и арии «Страстей по Марку» по структуре текста совпадают с баховской «Траурной одой», написанной несколькими годами ранее, а также с «Кетенской траурной музыкой».
Обновлено в 10:07
Здоровье
Названы семь скрытых симптомов рака желчного пузыря
Человека могут мучить тошнота и рвота, частое вздутие живота. Развитие рака желчного пузыря вызывает беспричинную потерю веса.
Обновлено вчера в 12:54
Футбол
Черышев помог «Валенсии» переиграть «Леванте»
Обновлено в 16:43
Общество
Два десятка регионов переходят на цифровое телевидение с 15 апреля
Два десятка регионов РФ с понедельника переходят с аналогового на цифровой формат вещания федеральных телеканалов.
Обновлено в 17:04
Происшествия
Момент авиакатастрофы в Непале попал на видео
Очевидец запечатлел момент крушения самолета в аэропорту имени Тенцинга и Хиллари в Лукле, произошедшего утром в воскресенье, 14 апреля.
Обновлено в 07:27
Экономика
Чубайс высказался по приватизации «Роснано»
"Да видимо, нет", - сказал Чубайс в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, не планируется ли приватизировать "Роснано".
Обновлено в 10:28
Культура
Фото недели. Кирилл Серебренников вернулся к работе
Обновлено в 11:04