Экономика

Забайкалье ищет вход в особую зонуКоммерсантъ 10:34

Льготные энерготарифы для региона обойдутся рынку в 10 млрд руб. в год Крупные энергокомпании и их промышленные потребители хотят заблокировать попытки властей Забайкалья создать особый тарифный режим.
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Производители и потребители электроэнергии не хотят платить за Забайкальский край

Ведомости13:13

Бизнес выступил против энергетических льгот для Забайкалья

News.ru18:55

Забайкальский бизнес не хочет платить за льготы населению на электричество

Красная весна18:13

Особая энергетическая зона для Забайкалья

Vostok.Today19:35

Потребители электроэнергии из других регионов выступили против льгот для Забайкалья

Чита.Ру19:20

Забайкалье ищет вход в особую зону

Коммерсантъ10:34

Энергокомпании хотят заблокировать льготы для Забайкалья

Московский Комсомолец Чита19:52
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Политика

Социал-демократы победили на парламентских выборах в Финляндии

Социал-демократическая партия Финляндии (СДПФ), по предварительным данным, стала победителем на парламентских выборах в Финляндии после подсчета 99,9% голосов избирателей.
Обновлено в 19:05
Транспорт

Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи

Строители приступили к укладке рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи, теперь верхнее строение железной дороги через Керченский пролив формируется одновременно с крымского и кубанского берегов, сообщает в воскресенье информационный центр "Крымский мост".
Обновлено в 13:04
Политика

КНДР может купить у России два самолета

Отмечено, что в рамках встречи депутатов и замминистра иностранных дел Северной Кореи Им Чхон Иля обсуждались вопросы экономического сотрудничества двух государств.
Обновлено в 16:12
Происшествия

Протаранившего машину у посольства Украины в Лондоне признали больным

Психически больной мужчина протаранил автомобиль посла Украины на парковке у здания посольства в районе Холланд Парк Лондона 13 апреля.
Обновлено в 13:13
Экономика

Орешкин поспорил с Кудриным по отставанию от плана по инвестициям

Ранее председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет и назвал свои причины отставания.
Обновлено в 12:49
Футбол

Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба

Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.
Обновлено в 19:04
Игры

В Сети появилось фото цифровой консоли Microsoft Xbox One S

Обновлено в 03:23
Футбол

Шнуров посвятил «Зениту» песню в честь победы над «Анжи»

Обновлено в 14:46
Футбол

Олег Кононов: «Верю в чемпионство „Спартака“»

Обновлено в 14:55
Наука

Ледотрясения показали массу айсбергов, отколовшихся от Гренландии

Ледник сжимается в основном из-за двух процессов — таяния и образования айсбергов, которые откалываются от кромки щита и уплывают в море.
Обновлено 12 апреля в 13:20
Наука

Создан жир, не дающий воде замерзнуть даже при -263°C

Швейцарские ученые заявили о создании нового вида молекул жира, которые при попадании в воду преобразуются в мембраны и не позволяют воде замерзать даже при очень низких температурах, сообщает портал «bitcryptonews.ru».
Обновлено 12 апреля в 15:01
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

Обновлено в 16:06
Автоспорт

Даниил Квят получил штрафные баллы

На старте гонки произошло столкновение между Даниилом Квятом, Карлосом Сайнсом и Ландо Норрисом.
Обновлено в 04:26
Политика

Порошенко спел две песни про неявку Зеленского на дебаты

Обновлено в 12:59
Транспорт

Сахалинские пенсионеры могут получить талоны на перелеты к месту отдыха и обратно

Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области заключило государственные контракты с авиакомпаниями Аврора и Аэрофлот Российские авиалинии для предоставления островным пенсионерам специальных талонов на перелеты к месту отдыха и обратно.
Обновлено в 18:10
Авто

Названы самые доступные в России кроссоверы и внедорожники

Эксперты назвали самые доступные кроссоверы и внедорожники на российском авторынке.
Обновлено в 12:39
Общество

Редкие снимки: как отдыхали полководцы Победы

Обновлено в 17:05
Шоу-бизнес

Алле Пугачевой исполняется 70 лет: редкие фото Примадонны

У Примадонны советской и российской сцены юбилей - Алле Борисовне Пугачевой исполняется 70 лет.
Обновлено в 11:56
Финансы

Укрепление рубля помогло россиянам увеличить накопления в валюте

Как пояснил заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара Михаил Хромов, рост валютных депозитов может быть связан с укреплением рубля.
Обновлено в 17:00
Общество

ФСИН представила спецавтомобили для женщин с малолетними детьми

По словам Ларионовой, новыми автомобилями обеспечиваются все 13 домов ребенка (где воспитываются 485 детей в возрасте до трех лет) и следственные изоляторы, где содержатся женщины вместе с малолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:29
Политика

Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине

На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
Обновлено в 17:50
Общество

«Главный клоун страны»: в Сети высмеяли станцевавшего Порошенко

В Сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко, станцевавшего на митинге своих сторонников возле киевского стадиона "Олимпийский".
Обновлено в 18:47
Транспорт

«Автодор» повышает тарифы на платных дорогах

Обновлено в 18:43
Культура

В Москве впервые прозвучали реконструированные «Страсти по Марку» Баха

Ученые выяснили, что некоторые хоры и арии «Страстей по Марку» по структуре текста совпадают с баховской «Траурной одой», написанной несколькими годами ранее, а также с «Кетенской траурной музыкой».
Обновлено в 10:07
Здоровье

Названы семь скрытых симптомов рака желчного пузыря

Человека могут мучить тошнота и рвота, частое вздутие живота. Развитие рака желчного пузыря вызывает беспричинную потерю веса.
Обновлено вчера в 12:54
Футбол

Черышев помог «Валенсии» переиграть «Леванте»

Обновлено в 16:43
Общество

Два десятка регионов переходят на цифровое телевидение с 15 апреля

Два десятка регионов РФ с понедельника переходят с аналогового на цифровой формат вещания федеральных телеканалов.
Обновлено в 17:04
Происшествия

Момент авиакатастрофы в Непале попал на видео

Очевидец запечатлел момент крушения самолета в аэропорту имени Тенцинга и Хиллари в Лукле, произошедшего утром в воскресенье, 14 апреля.
Обновлено в 07:27
Экономика

Чубайс высказался по приватизации «Роснано»

"Да видимо, нет", - сказал Чубайс в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, не планируется ли приватизировать "Роснано".
Обновлено в 10:28
Культура

Фото недели. Кирилл Серебренников вернулся к работе

Обновлено в 11:04
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