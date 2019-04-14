Экономика
Забайкалье ищет вход в особую зонуКоммерсантъ вчера в 10:34
Льготные энерготарифы для региона обойдутся рынку в 10 млрд руб. в год Крупные энергокомпании и их промышленные потребители хотят заблокировать попытки властей Забайкалья создать особый тарифный режим.
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Забайкальский бизнес не хочет платить за льготы населению на электричество
Красная веснавчера в 18:13
Производители и потребители электроэнергии не хотят платить за Забайкальский край
Ведомостивчера в 13:13
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России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
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В США фермер погиб от когтей собственной птицы — казуара
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Бывший завод Порошенко сделают главной базой ремонта кораблей ЧФ
На ремонт и обслуживание в доки в течение года встанут военные корабли и суда обеспечения Черноморского флота.
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Обновлено 13 апреля в 17:41
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Телеканал HBO в воскресенье начал показ заключительного, восьмого сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено вчера в 22:00
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Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов
Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
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Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи
Информационный центр проекта "Крымский мост" сообщил о начале укладки рельсов на железнодорожной части путепровода со стороны Керчи.
Обновлено вчера в 14:28
Экономика
«Русал» хочет построить завод в США
Обновлено в 00:00
Технологии
На «Фукусиме» начали извлекать топливные стержни из третьего реактора
В Японии приступили к извлечению неиспользованных топливных стержней из специального бассейна в третьем реакторе аварийной АЭС "Фукусима-1", сообщила компания-оператор станции Tokyo Electric Power, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:46
Политика
Forbes назвал богатейшие семьи Кремля
Обновлено вчера в 10:49
Экономика
Россиян с маленькой зарплатой планируют освободить от НДФЛ
Жителей России, которые имеют низкий доход, могут освободить от уплаты НДФЛ.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Полиция задержала двоих сбежавших из изолятора в Туве
Обновлено вчера в 23:16
Общество
«Ставропольский бройлер» подал иск к Елене Малышевой и Первому каналу
Иск поступил в арбитраж 11 апреля, к производству он пока не принят.
Обновлено вчера в 20:07
Политика
СМИ сообщили о готовности России выплатить долг Совету Европы
Россия готова выплатить Совету Европы долг в 60 миллионов евро, пишут "Известия" со ссылкой на осведомленный дипломатический источник.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына
Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, накануне, днём 14 апреля 2019 года, она решила избавиться от своего четырёхлетнего сына и двухлетней дочери, учинив пожар в доме.
Обновлено в 00:56
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Экономика
Заем Антона Зингаревича просят погасить его отца
В деле фигурировал еще один эпизод с кредитом от другого банка, суммарный ущерб по обоим следствие оценивало в 2,5 млрд руб. Договор с "Дельфином", по данным "Ъ", был заключен в разгар следствия, после чего МТС-банк резко смягчил свою позицию по отношению к обвиняемым.
Обновлено вчера в 19:08
Общество
Лесной пожар в Хабаровском крае угрожает амурским тиграм
Обновлено в 01:43
Космос
Причиной осушения Марса могли стать пылевые бури
Обновлено 13 апреля в 12:29
Экономика
Имущество МУП «ЧелябГЭТ» выставлено на торги
Обанкротившийся МУП «ЧелябГЭТ» выставил на торги имущество, которым сейчас на правах аренды пользуется предприятие-преемник ООО «ЧелябГЭТ».
Обновлено в 01:38
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия
Семерых британских подводников уличили в употреблении кокаина
Семерых членов экипажа британской подводной лодки HMS Talent, уличенных в употреблении кокаина, уволили с флота.
Обновлено вчера в 03:16
Музыка
Полина Гагарина заняла 5 место на шоу «Singer» в Китае
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия
Шестилетний ребенок пропал в Туве
В селе Эрзин Эрзинского района в республике Тува разыскивают пропавшего шестилетнего мальчика.
Обновлено в 01:00
Энергетика
Силуанов: россияне почувствуют падение цен на нефть на себе
Снижение цен на нефть в случае прекращения действия соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи не приведёт к существенным последствиям для российской экономики, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Обновлено 13 апреля в 09:50