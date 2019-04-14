Экономика

Забайкалье ищет вход в особую зонуКоммерсантъ вчера в 10:34

Льготные энерготарифы для региона обойдутся рынку в 10 млрд руб. в год Крупные энергокомпании и их промышленные потребители хотят заблокировать попытки властей Забайкалья создать особый тарифный режим.
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Госдума рассмотрит проблему энерготарифов в Забайкалье в ближайшее время – СМИ

Заб.Рувчера в 23:32

Энергокомпании хотят заблокировать льготы для Забайкалья

Московский Комсомолец Читавчера в 19:52

Забайкальский бизнес не хочет платить за льготы населению на электричество

Красная веснавчера в 18:13

Бизнес выступил против энергетических льгот для Забайкалья

News.ruвчера в 18:55

Потребители электроэнергии из других регионов выступили против льгот для Забайкалья

Чита.Рувчера в 19:20

Забайкалье ищет вход в особую зону

Коммерсантъвчера в 10:34

Производители и потребители электроэнергии не хотят платить за Забайкальский край

Ведомостивчера в 13:13
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Общество

Россияне назвали самую любимую песню Аллы Пугачевой

Обновлено в 00:45
Армия и оружие

Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией

России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено вчера в 16:37
Авто

Автомобили узбекского бренда Ravon начнут собирать в России

Обновлено вчера в 13:52
Происшествия

В США фермер погиб от когтей собственной птицы — казуара

В американском штате Флорида 75-летний фермер погиб в результате нападения птицы из рода казуаров, сообщает The Gainesville Sun.
Обновлено вчера в 06:40
Шоу-бизнес

Наоми Кэмпбелл бросила молодого любовника

Супермодель Наоми Кэмпбелл бросила своего 25-летнего любовника, участника группы One Direction Лиама Пейна, сообщает The Sun.
Обновлено 13 апреля в 19:25
Политика

Бывший завод Порошенко сделают главной базой ремонта кораблей ЧФ

На ремонт и обслуживание в доки в течение года встанут военные корабли и суда обеспечения Черноморского флота.
Обновлено вчера в 20:10
Важное за сутки

Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»

Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Кино

Телеканал HBO начал показ финального сезона «Игры престолов»

Телеканал HBO в воскресенье начал показ заключительного, восьмого сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов

Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 00:00
Транспорт

Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи

Информационный центр проекта "Крымский мост" сообщил о начале укладки рельсов на железнодорожной части путепровода со стороны Керчи.
Обновлено вчера в 14:28
Экономика

«Русал» хочет построить завод в США

Обновлено в 00:00
Технологии

На «Фукусиме» начали извлекать топливные стержни из третьего реактора

В Японии приступили к извлечению неиспользованных топливных стержней из специального бассейна в третьем реакторе аварийной АЭС "Фукусима-1", сообщила компания-оператор станции Tokyo Electric Power, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:46
Политика

Forbes назвал богатейшие семьи Кремля

Обновлено вчера в 10:49
Экономика

Россиян с маленькой зарплатой планируют освободить от НДФЛ

Жителей России, которые имеют низкий доход, могут освободить от уплаты НДФЛ.
Обновлено в 00:46
Происшествия

Полиция задержала двоих сбежавших из изолятора в Туве

Обновлено вчера в 23:16
Общество

«Ставропольский бройлер» подал иск к Елене Малышевой и Первому каналу

Иск поступил в арбитраж 11 апреля, к производству он пока не принят.
Обновлено вчера в 20:07
Политика

СМИ сообщили о готовности России выплатить долг Совету Европы

Россия готова выплатить Совету Европы долг в 60 миллионов евро, пишут "Известия" со ссылкой на осведомленный дипломатический источник.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына

Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, накануне, днём 14 апреля 2019 года, она решила избавиться от своего четырёхлетнего сына и двухлетней дочери, учинив пожар в доме.
Обновлено в 00:56
Общество

«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Экономика

Заем Антона Зингаревича просят погасить его отца

В деле фигурировал еще один эпизод с кредитом от другого банка, суммарный ущерб по обоим следствие оценивало в 2,5 млрд руб. Договор с "Дельфином", по данным "Ъ", был заключен в разгар следствия, после чего МТС-банк резко смягчил свою позицию по отношению к обвиняемым.
Обновлено вчера в 19:08
Общество

Лесной пожар в Хабаровском крае угрожает амурским тиграм

Обновлено в 01:43
Космос

Причиной осушения Марса могли стать пылевые бури

Обновлено 13 апреля в 12:29
Экономика

Имущество МУП «ЧелябГЭТ» выставлено на торги

Обанкротившийся МУП «ЧелябГЭТ» выставил на торги имущество, которым сейчас на правах аренды пользуется предприятие-преемник ООО «ЧелябГЭТ».
Обновлено в 01:38
Происшествия

Вынесен приговор забайкальцу, силой напоившему жену уксусной кислотой

Обновлено в 01:22
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Экономика

Росрыболовство определило размер лотов для крабовых квот на аукционах

Обновлено в 01:29
Происшествия

Семерых британских подводников уличили в употреблении кокаина

Семерых членов экипажа британской подводной лодки HMS Talent, уличенных в употреблении кокаина, уволили с флота.
Обновлено вчера в 03:16
Музыка

Полина Гагарина заняла 5 место на шоу «Singer» в Китае

Обновлено вчера в 13:26
Происшествия

Шестилетний ребенок пропал в Туве

В селе Эрзин Эрзинского района в республике Тува разыскивают пропавшего шестилетнего мальчика.
Обновлено в 01:00
Энергетика

Силуанов: россияне почувствуют падение цен на нефть на себе

Снижение цен на нефть в случае прекращения действия соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи не приведёт к существенным последствиям для российской экономики, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Обновлено 13 апреля в 09:50
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