Футбол

Заа объявил, что хочет покинуть «Кристал Пэлас»Sportbox.RU 13:15

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Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа, которым интересуется «Арсенал», дал понять, что хочет покинуть клуб. Ранее в июле лондонский клуб отклонил предложение «Арсенала» о трансфере Заа в размере 40 миллионов фунтов.
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Заа объявил, что хочет покинуть «Кристал Пэлас»

Матч ТВ13:15

Заа объявил, что хочет покинуть «Кристал Пэлас»

Sportbox.RU13:15

Заа сообщил руководству «Кристал Пэлас» о желании покинуть клуб

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Заа уведомил «Пэлас», что хочет уйти. Игроком интересуется «Арсенал»

Sports.ru11:55

Заа хочет перейти в «Арсенал»

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Заха сообщил «Кристал Пэлас», что хочет покинуть клуб

Soccer.ru12:11
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