Футбол
Заа объявил, что хочет покинуть «Кристал Пэлас»Sportbox.RU 13:15
Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа, которым интересуется «Арсенал», дал понять, что хочет покинуть клуб. Ранее в июле лондонский клуб отклонил предложение «Арсенала» о трансфере Заа в размере 40 миллионов фунтов.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 16:00, Вашингтон
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