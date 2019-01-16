Происшествия
За захваченных в Гвинейском заливе российских моряков требуют выкупREGNUM 00:42
За российских моряков, захваченных пиратами в Гвинейском заливе, могут заплатить выкуп. Об этом сообщил координатор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в РФ Сергей Фишов в интервью РИА Новости.
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с чего всё началось
Больше двух недель связи с моряками не было. 16 января председатель Российского профессионального союза моряков Юрий Сухоруков в эксклюзивном интервью Пятому каналу рассказал, что пираты наконец вышли на связь с судовладельцем и дали поговорить с ним капитану корабля Андрею Иванову.Пятый каналвчера в 08:07
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