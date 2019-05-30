За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателяКоммерсантъ вчера в 15:47

Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров. По одной из версий, он изготовил и принес в академию бомбу, чтобы ее героически обезвредить.

с чего всё началось

В 2016 году полковнику Закирову, вновь вставшему на очередь, Минобороны предоставило вторую служебную квартиру, на этот раз в Санкт-Петербурге, однако приватизировать ее не разрешили, поскольку офицер не вернул ведомству свое первое, сертоловское жилье.

За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя

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