Происшествия
За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателяКоммерсантъ вчера в 15:47
В 2016 году полковнику Закирову, вновь вставшему на очередь, Минобороны предоставило вторую служебную квартиру, на этот раз в Санкт-Петербурге, однако приватизировать ее не разрешили, поскольку офицер не вернул ведомству свое первое, сертоловское жилье.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров. По одной из версий, он изготовил и принес в академию бомбу, чтобы ее героически обезвредить.Коммерсантъвчера в 15:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Военный суд: офицер, пострадавший во время взрыва в Академии Можайского, находится под домашним арестом
Петербургский дневник08:17
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 11:15, Ашберн
Общество
«Магнит» начал тестировать в Краснодаре доставку продуктов
Обновлено в 10:01
Политика
Саакашвили собрался вести переговоры с Галустяном
Обновлено в 10:42
Происшествия
Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
Обновлено в 04:47
Происшествия
СК задержал двух своих сотрудников по подозрению в коррупции
Следственный комитет (СК) задержал двух сотрудников своего транспортного управления по подозрению в коррупции, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 09:03
Наука
Обнаружена окаменелость, сохранившая целую стаю рыбок
Расположенная на территориях нынешних штатов Колорадо, Вайоминг и Юта, формация сохранила свидетельства эпохи эоцена, которая продолжалась между 56 и 34 миллионами лет назад.
Обновлено в 03:19
Политика
Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках
Министерство обороны США внесло Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Обновлено в 09:30
Политика
Собянин анонсировал создание масштабной системы распознавания лиц
«В этом году, буквально в скором времени, объявим конкурс на создание масштабной системы видеораспознавания вместе с Министерством внутренних дел, которая охватит более 200 тыс. видеокамер в Москве», — сообщил Собянин.
Обновлено в 08:39
Общество
Ливень с градом обрушился на Москву
По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 21:30 мск четверга в Москве ожидаются ливень, гроза и град.
Обновлено в 09:32
Авто
Из Lada сделали дом на колесах
Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах.
Обновлено в 08:14
Политика
Депутат ненецкого парламента от КПРФ заявила о нелюбви к России
Депутат регионального парламента Ненецкого автономного округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что не любит Россию, но никогда не бывала за границей.
Обновлено в 05:50
Футбол
Серхио Рамос решил остаться в «Реале»
Обновлено в 09:50
Политика
ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину
Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.
Обновлено в 08:43
Происшествия
В Башкирии объявлена в розыск кассир, укравшая из банка 23 млн рублей
По версии правоохранителей, 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы "Россельхозбанка" 23 млн рублей.
Обновлено в 03:56
Путешествия
Россия оказалась среди самых посещаемых стран
Россия попала в рейтинг топ-20 самых посещаемых стран, составленный Всемирной туристской организацией (UNWTO).
Обновлено в 06:12
Политика
Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира
Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Космос
Вулканы на Плутоне извергают воду
Исследователи считают, что это указывает на недавнюю тектоническую активность и говорит о том, что под коркой льда планеты существует вода.
Обновлено в 08:01
Происшествия
В библиотеку МГУ ударила молния
В здание фундаментальной библиотеки МГУ имени Ломоносова ударила молния, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Общество
В Италии умерла собака, жившая 10 лет у могилы хозяина
Владельцем собаки был немец Альфред, переехавший на Искью много лет назад.
Обновлено в 06:50
Игры
Microsoft запустит Xbox Game Pass на ПК
Microsoft объявила, что подписка Game Pass станет доступной для пользователей ПК.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Полицейские в Петербурге провели массовые задержания мигрантов
За два дня полиция Петербурга провела массовое задержание граждан стран Таджикистана и Узбекистана, незаконно находящихся на территории России.
Обновлено в 10:43
Политика
Рада отказалась отправлять Гройсмана в отставку
Верховная рада Украины отказалась отправлять премьер-министра Владимира Гройсмана в отставку.
Обновлено в 11:05
Политика
Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры
Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено в 10:08
Авто
Jaguar объявил цены на обновленный Jaguar XE для рынка РФ
Российский офис марки объявил старт приема заказов на обновленный седан XE.
Обновлено в 04:32
Футбол
Ивановский «Текстильщик» получил лицензию на выступление в ФНЛ
Ивановский «Текстильщик» получил лицензию Российского футбольного союза на выступление в Футбольной национальной лиге в следующем сезоне.
Обновлено в 07:49
Спорт
Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними
Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Наука
Большие города могут создавать свои облака
Хотя в ходе исследования были зафиксированы лишь «затянувшиеся» облака в двух европейских городах, тем не менее есть основания полагать, что подобное явление распространено и в других мегаполисах.
Обновлено вчера в 16:48
Политика
МИД Польши возмутили стенды о смоленской авиакатастрофе
Обновлено в 09:47