Происшествия

За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателяКоммерсантъ вчера в 15:47

В 2016 году полковнику Закирову, вновь вставшему на очередь, Минобороны предоставило вторую служебную квартиру, на этот раз в Санкт-Петербурге, однако приватизировать ее не разрешили, поскольку офицер не вернул ведомству свое первое, сертоловское жилье.
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с чего всё началось

За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя

Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров. По одной из версий, он изготовил и принес в академию бомбу, чтобы ее героически обезвредить.
Коммерсантъвчера в 15:47

Подробнее о событии

Военный суд: офицер, пострадавший во время взрыва в Академии Можайского, находится под домашним арестом

Петербургский дневник08:17

В уголовном деле о взрыве в Можайке появился обвиняемый. По версии следствия, к закладке бомбы подтолкнул квартирный вопрос

Фонтанка.Ру03:07

СМИ: Во взрыве в академии Можайского обвинили пострадавшего преподавателя

ЗакC.Ру02:31

Первым обвиняемым по делу о взрыве в академии Можайского стал ее преподаватель

78.ru02:43

В деле о взрывы в академии Можайского появился первый подозреваемый

Gazeta.SPb00:54

СМИ узнали имя первого фигуранта дела о взрыве в Академии Можайского

РБКвчера в 22:44

За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя

Коммерсантъвчера в 15:47
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Кино

Сын Кадырова снялся в турецком сериале

Обновлено в 07:34
Армия и оружие

Россия модернизирует «самолеты Судного дня» Ил-80 и Ил-82

Опытно-конструкторская работа по модернизации воздушных командных пунктов (ВКП) на базе самолетов Ил-80 и Ил-82 завершена, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко в ходе посещения нижегородского НПП "Полет".
Обновлено в 06:45
Культура

Александр Друзь извинился за конфликт с Бером

На заседании правления международной ассоциации было принято решение, что конфликт между Друзем и Ильей Бером "не имеет отношение к деятельности ассоциации".
Обновлено в 08:53
Происшествия

Британка убила не пускавшего ее в бар мужа

Обновлено в 07:12
Экономика

Кабмин РФ просит 90 млрд рублей на искусственный интеллект

Расходы на федеральный проект развития искусственного интеллекта (ИИ) в России оценивается в 90 млрд рублей на шесть лет, заявил сегодня, 30 мая, вице-премьер РФ Максим Акимов на совещании по развитию технологий в области искусственного интеллекта под председательством президента Владимира Путина.
Обновлено в 08:59
Космос

РАН предложила включить космические исследования в курс школьной программы

Российская академия наук (РАН) намерена подготовить обращение на имя министра просвещения Ольги Васильевой с предложением включить изучение космоса и занятия космической деятельностью, например, моделирование аппаратов или спутников, в школьную программу.
Обновлено вчера в 07:39
Здоровье

Врачи рассказали об опасности утреннего кофе

Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.
Обновлено в 02:01
Происшествия

«Кровавую» фотосессию устроили у военного мемориала в Новороссийске

Молодые люди утроили "кровавую" фотосъемку у мемориала "Малая земля" в Новороссийске, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено вчера в 13:27
Космос

Марсоход Curiosity обнаружил залежи глины на Марсе

В дальнейшем исследователи обнаружили и другие залежи глины, а вместе с ними и прочие свидетельства того, что на Марсе была пресная вода.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес

«Четырехдневная» супруга Николаса Кейджа дала первое интервью

На днях 34-летняя визажистка Эрика Койке, которая всего четыре дня числилась законной супругой 55-летнего Николаса Кейджа, впервые позволила себе прокомментировать историю своего развода.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия

В Крыму задержали двух крымскотатарских активисток

Сегодня, 30 мая, в Джанкое и в Бахчисарае силовиками были задержаны две крымскотатарские активистки Лутфие ЗУДИЕВА и Мумине Салиева.
Обновлено в 09:13
Политика

Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире телеканала "Наш" рассказал, при каком условии Москва и Киев смогут вести переговоры.
Обновлено в 08:45
Авто

Законопроект о покупке автомобиля на маткапитал внесен в Госдуму

Законопроект, разрешающий тратить средства материнского капитала на покупку автомобиля, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым и Михаилом Емельяновым, передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая.
Обновлено в 07:13
Политика

Женщина впервые стала канцлером Австрии

Председатель конституционного суда Австрии Бригитте Бирляйн назначена временным канцлером республики для формирования переходного правительства до проведения досрочных выборов в национальный совет (нижнюю палату парламента).
Обновлено в 09:23
Политика

Тимошенко призвала начать переговоры с Россией «с чистого листа»

Лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко считает, что Украина должна пересмотреть подходы к переговорам с Россией.
Обновлено в 08:49
Происшествия

Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево

По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
Обновлено в 04:47
Политика

Путин провел совещание о развитии искусственного интеллекта

Владимир Путин провел на базе основанной Сбербанком школы программирования "Школа 21" совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие

При крушении вертолета на Украине погибли четверо военных

Обновлено в 01:27
Шоу-бизнес

Бузова спросила у Батрутдинова о его ориентации

В свою очередь, Бузова спросила у Батрутдинова о его ориентации, поинтересовавшись, можно ли верить слухам о его гомосексуальности.
Обновлено в 08:45
Политика

Путин подписал закон о допуске родственников в реанимацию

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому медицинские организации должны пропускать родственников пациента в реанимационные отделения, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия

Столкновение прогулочных катеров в Будапеште попало на видео

В Сети появилось видео аварии с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено в 04:53
Политика

Рада отказалась согласовать отставку премьера Гройсмана

Если бы Рада проголосовала за отставку Гройсмана, то до момента формирования коалиции после выборов в парламент правительство работало бы как исполняющее обязанности.
Обновлено в 06:28
Политика

Признавшаяся в нелюбви к России депутат от КПРФ назвала себя патриотом

Депутат Окружного собрания Ненецкого Автономного округа от партии КПРФ Ольга Карпова, признавшаяся в нелюбви к России, прокомментировала свое резонансное высказывание.
Обновлено в 07:14
Происшествия

Выпускница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11-го класса школы № 27 умерла во время сдачи ЕГЭ по математике.
Обновлено вчера в 21:07
Авто

Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа

Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.
Обновлено в 00:22
Экономика

Силуанов предложил уравнять ставку НДФЛ для иностранцев и россиян

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранцев и россиян.
Обновлено в 05:04
Технологии

Первый российский квантовый телефон нашли на Amazon за 14 тысяч рублей

Пользователи Сети обнаружили на торговой интернет-площадке Amazon IP-телефон, который очень похож на представленный 28 мая компанией «ИнфоТеКС» и Центром квантовых технологий МГУ первый российский коммерческий квантовый телефон с защищенной связью ViPNet QSS Phone.
Обновлено в 04:11
Происшествия

Появилось видео унесенного ветром батута с детьми в Улан-Удэ

В Сети появилась запись камер видеонаблюдения, зафиксировавших момент уноса порывом ветра надувного батута с детьми в Улан-Удэ.
Обновлено в 08:09
Происшествия

Пожарные в «Зимней вишне» отказались от помощи клоуна

Обновлено в 06:31
Наука

Ученые раскрыли причину исчезновения неандертальцев

Вымирание неандертальцев могло быть обусловлено не "войной" с предками современных людей, и не глобальными климатическими изменениями, а почти незаметным сокращением фертильности неандертальских женщин.
Обновлено в 07:54
Главное