Происшествия
За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателяКоммерсантъ вчера в 15:47
В 2016 году полковнику Закирову, вновь вставшему на очередь, Минобороны предоставило вторую служебную квартиру, на этот раз в Санкт-Петербурге, однако приватизировать ее не разрешили, поскольку офицер не вернул ведомству свое первое, сертоловское жилье.
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с чего всё началось
Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров. По одной из версий, он изготовил и принес в академию бомбу, чтобы ее героически обезвредить.Коммерсантъвчера в 15:47
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Военный суд: офицер, пострадавший во время взрыва в Академии Можайского, находится под домашним арестом
Петербургский дневник08:17
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Кино
Сын Кадырова снялся в турецком сериале
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
Россия модернизирует «самолеты Судного дня» Ил-80 и Ил-82
Опытно-конструкторская работа по модернизации воздушных командных пунктов (ВКП) на базе самолетов Ил-80 и Ил-82 завершена, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко в ходе посещения нижегородского НПП "Полет".
Обновлено в 06:45
Культура
Александр Друзь извинился за конфликт с Бером
На заседании правления международной ассоциации было принято решение, что конфликт между Друзем и Ильей Бером "не имеет отношение к деятельности ассоциации".
Обновлено в 08:53
Происшествия
Британка убила не пускавшего ее в бар мужа
Обновлено в 07:12
Экономика
Кабмин РФ просит 90 млрд рублей на искусственный интеллект
Расходы на федеральный проект развития искусственного интеллекта (ИИ) в России оценивается в 90 млрд рублей на шесть лет, заявил сегодня, 30 мая, вице-премьер РФ Максим Акимов на совещании по развитию технологий в области искусственного интеллекта под председательством президента Владимира Путина.
Обновлено в 08:59
Космос
РАН предложила включить космические исследования в курс школьной программы
Российская академия наук (РАН) намерена подготовить обращение на имя министра просвещения Ольги Васильевой с предложением включить изучение космоса и занятия космической деятельностью, например, моделирование аппаратов или спутников, в школьную программу.
Обновлено вчера в 07:39
Здоровье
Врачи рассказали об опасности утреннего кофе
Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.
Обновлено в 02:01
Происшествия
«Кровавую» фотосессию устроили у военного мемориала в Новороссийске
Молодые люди утроили "кровавую" фотосъемку у мемориала "Малая земля" в Новороссийске, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено вчера в 13:27
Космос
Марсоход Curiosity обнаружил залежи глины на Марсе
В дальнейшем исследователи обнаружили и другие залежи глины, а вместе с ними и прочие свидетельства того, что на Марсе была пресная вода.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес
«Четырехдневная» супруга Николаса Кейджа дала первое интервью
На днях 34-летняя визажистка Эрика Койке, которая всего четыре дня числилась законной супругой 55-летнего Николаса Кейджа, впервые позволила себе прокомментировать историю своего развода.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
В Крыму задержали двух крымскотатарских активисток
Сегодня, 30 мая, в Джанкое и в Бахчисарае силовиками были задержаны две крымскотатарские активистки Лутфие ЗУДИЕВА и Мумине Салиева.
Обновлено в 09:13
Политика
Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире телеканала "Наш" рассказал, при каком условии Москва и Киев смогут вести переговоры.
Обновлено в 08:45
Авто
Законопроект о покупке автомобиля на маткапитал внесен в Госдуму
Законопроект, разрешающий тратить средства материнского капитала на покупку автомобиля, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым и Михаилом Емельяновым, передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая.
Обновлено в 07:13
Политика
Женщина впервые стала канцлером Австрии
Председатель конституционного суда Австрии Бригитте Бирляйн назначена временным канцлером республики для формирования переходного правительства до проведения досрочных выборов в национальный совет (нижнюю палату парламента).
Обновлено в 09:23
Политика
Тимошенко призвала начать переговоры с Россией «с чистого листа»
Лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко считает, что Украина должна пересмотреть подходы к переговорам с Россией.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
Обновлено в 04:47
Политика
Путин провел совещание о развитии искусственного интеллекта
Владимир Путин провел на базе основанной Сбербанком школы программирования "Школа 21" совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес
Бузова спросила у Батрутдинова о его ориентации
В свою очередь, Бузова спросила у Батрутдинова о его ориентации, поинтересовавшись, можно ли верить слухам о его гомосексуальности.
Обновлено в 08:45
Политика
Путин подписал закон о допуске родственников в реанимацию
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому медицинские организации должны пропускать родственников пациента в реанимационные отделения, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
Столкновение прогулочных катеров в Будапеште попало на видео
В Сети появилось видео аварии с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено в 04:53
Политика
Рада отказалась согласовать отставку премьера Гройсмана
Если бы Рада проголосовала за отставку Гройсмана, то до момента формирования коалиции после выборов в парламент правительство работало бы как исполняющее обязанности.
Обновлено в 06:28
Политика
Признавшаяся в нелюбви к России депутат от КПРФ назвала себя патриотом
Депутат Окружного собрания Ненецкого Автономного округа от партии КПРФ Ольга Карпова, признавшаяся в нелюбви к России, прокомментировала свое резонансное высказывание.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Выпускница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11-го класса школы № 27 умерла во время сдачи ЕГЭ по математике.
Обновлено вчера в 21:07
Авто
Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа
Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.
Обновлено в 00:22
Экономика
Силуанов предложил уравнять ставку НДФЛ для иностранцев и россиян
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранцев и россиян.
Обновлено в 05:04
Технологии
Первый российский квантовый телефон нашли на Amazon за 14 тысяч рублей
Пользователи Сети обнаружили на торговой интернет-площадке Amazon IP-телефон, который очень похож на представленный 28 мая компанией «ИнфоТеКС» и Центром квантовых технологий МГУ первый российский коммерческий квантовый телефон с защищенной связью ViPNet QSS Phone.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Появилось видео унесенного ветром батута с детьми в Улан-Удэ
В Сети появилась запись камер видеонаблюдения, зафиксировавших момент уноса порывом ветра надувного батута с детьми в Улан-Удэ.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Пожарные в «Зимней вишне» отказались от помощи клоуна
Обновлено в 06:31
Наука
Ученые раскрыли причину исчезновения неандертальцев
Вымирание неандертальцев могло быть обусловлено не "войной" с предками современных людей, и не глобальными климатическими изменениями, а почти незаметным сокращением фертильности неандертальских женщин.
Обновлено в 07:54