Происшествия

За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателяКоммерсантъ вчера в 15:47

В 2016 году полковнику Закирову, вновь вставшему на очередь, Минобороны предоставило вторую служебную квартиру, на этот раз в Санкт-Петербурге, однако приватизировать ее не разрешили, поскольку офицер не вернул ведомству свое первое, сертоловское жилье.
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с чего всё началось

За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя

Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров. По одной из версий, он изготовил и принес в академию бомбу, чтобы ее героически обезвредить.
Коммерсантъвчера в 15:47

Подробнее о событии

Военный суд: офицер, пострадавший во время взрыва в Академии Можайского, находится под домашним арестом

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РБКвчера в 22:44

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