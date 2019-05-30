Происшествия
За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателяКоммерсантъ вчера в 15:47
В 2016 году полковнику Закирову, вновь вставшему на очередь, Минобороны предоставило вторую служебную квартиру, на этот раз в Санкт-Петербурге, однако приватизировать ее не разрешили, поскольку офицер не вернул ведомству свое первое, сертоловское жилье.
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с чего всё началось
Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров. По одной из версий, он изготовил и принес в академию бомбу, чтобы ее героически обезвредить.Коммерсантъвчера в 15:47
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Военный суд: офицер, пострадавший во время взрыва в Академии Можайского, находится под домашним арестом
Петербургский дневник08:17
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