Общество

За вовлечение детей в несанкционированные митинги накажут штрафами
Российская газета
04:49

Согласно инициативе, за первое нарушение организаторам митинга грозит арест на срок до 15 суток. Также может быть наложен штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или назначены обязательные работы на срок от 20 до 100 часов.
Российская газета04:49
с чего всё началось

Принят закон о штрафах за вовлечение детей в несанкционированные митинги

Инициатива «направлена на предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, в том числе на недопущение причинения вреда их жизни, здоровью и развитию».
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