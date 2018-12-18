Общество
За вовлечение детей в несанкционированные митинги накажут штрафами
За вовлечение детей в несанкционированные митинги накажут штрафамиРоссийская газета04:49
Согласно инициативе, за первое нарушение организаторам митинга грозит арест на срок до 15 суток. Также может быть наложен штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или назначены обязательные работы на срок от 20 до 100 часов.
Российская газета04:49
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Инициатива «направлена на предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, в том числе на недопущение причинения вреда их жизни, здоровью и развитию».Государственная Дума РФ04:08
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