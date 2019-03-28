Политика
За три дня до выборов на Украине Зеленский продолжает лидироватьПятый канал вчера в 13:14
За три дня до президентских выборов на Украине эксперты и социологи взвешивают шансы кандидатов. Кто-то прочит действующему лидеру Порошенко выход во второй тур, кто-то сбрасывает его со счетов. Но все сходятся в одном — борьба развернется среди трех известных кандидатов.
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Гороховский рассказал о «запасных кандидатах» большинства украинских избирателей
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