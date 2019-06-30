За сутки в зоне паводка в иркутском Тулуне спасли более 100 животныхТК Звезда 03:31

Спасатели патрулируют затопленную территорию жилого сектора города, они снимают с возвышенностей и крыш домашних животных. Сотрудники МЧС и кинологи за сутки спасли в зоне паводка в городе Тулуне Иркутской области свыше 100 животных. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.

За сутки в зоне паводка в иркутском Тулуне спасли более 100 животных

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