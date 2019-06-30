Происшествия

За сутки в зоне паводка в иркутском Тулуне спасли более 100 животныхТК Звезда 03:31

Спасатели патрулируют затопленную территорию жилого сектора города, они снимают с возвышенностей и крыш домашних животных. Сотрудники МЧС и кинологи за сутки спасли в зоне паводка в городе Тулуне Иркутской области свыше 100 животных. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.
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Сотрудники МЧС и питомника К-9 спасают собак из затопленного Тулуна. Видео и фото

Иркутск Сегодня04:00

В Иркутской области из залитого водой Тулуна спасены более 100 животных

Интерфакс - Россия02:46

Более 100 домашних животных спасли из зоны паводка в Тулуне Иркутской области

IrkutskMedia03:40

Более 100 животных спасли за сутки в зоне наводнения в иркутском Тулуне

ТАСС02:57

Иркутские зоозащитники почти двое суток спасали собак и кошек в затопленном Тулуне

Телеинформ02:24

Кинологи и волонтеры вывозят в Иркутск собак и кошек из зоны паводка в Тулуне

КП - Иркутск03:14

В Иркутской области МЧС и волонтёры спасают животных из зоны наводнения

RT на русском05:49
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:19, Вашингтон
Футбол

Агент Бэйла опроверг информацию о переговорах с «Интером»

Джонатан Барнетт, агент валлийского нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла, опроверг информацию о переговорах с миланским «Интером».
Обновлено в 07:51
Происшествия

Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео

В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.
Обновлено в 08:48
Политика

Песков рассказал о жестком разговоре Путина и Мэй о деле Скрипалей

Президент Владимир Путин на саммите «большой двадцатки» в Осаке жестко и откровенно поговорил с премьером Великобритании Терезой Мэй о деле Скрипалей, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Суд в Ростове арестовал бывшую супругу Цеповяза

Обновлено в 10:10
Происшествия

В сети опубликовали видео, как пьяный Снейдер танцует на машине

На ролике видно, как бывший футболист «Реала» и «Интера» располагается на крыше чужого автомобиля, после чего встает и начинает танцевать на капоте.
Обновлено в 06:19
Происшествия

ИКМО Екатерингофское оцепили из-за угрозы теракта

Стоит отметить, что сегодня у кандидатов в муниципальные депутаты есть последний шанс подать документы в ИКМО Екатерингофское.
Обновлено в 09:56
Политика

Путин дал срочное поручение по наводнению в Иркутской области

Президент России Владимир Путин поручил срочно начать выплаты пострадавшим от наводнения в Иркутской области, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:39
Политика

Певица Анастасия Приходько баллотируется в Раду

Певица Анастасия Приходько баллотируется в депутаты на внеочередных парламентских выборах на Украине в мажоритарном округе в Виннице, соответствующие данные опубликованы на сайте Центризбиркома.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие

В Крыму назвали наглым упорством заход эсминца США в Черное море

Обновлено в 06:02
Наука

Ученые рассказали о предсмертных переживаниях людей

Группа ученых из Дании, Норвегии и Германии пришли к выводу, что примерно десять процентов людей испытывают так называемые околосмертные переживания, или околосмертный опыт.
Обновлено в 03:03
Происшествия

Против участника протестов на Шиесе возбудили уголовное дело о побоях

Против участника протестов из-за строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области Михаила Габова возбудили уголовное дело о побоях (ст. 116 УК).
Обновлено в 05:44
Здоровье

Кардиологи дали рекомендации, как пережить летнюю жару «сердечникам»

Врачи-кардиологи рассказали, какие действия нужно предпринимать «сердечникам», чтобы легче перенести жару.
Обновлено в 00:50
Гаджеты

Процессор AMD Ryzen 5 3600 протестировали в CPUBenchmark

Процессор Ryzen 5 3600, продажи которого стартуют 7 июля, протестировали в бенчмарке CPUBenchmark.
Обновлено в 09:40
Политика

Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо оказался в неловкой ситуации на саммите G20 в японской Осаке.
Обновлено в 06:14
Политика

Ляшко и Саакашвили устроили перепалку в прямом эфире

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и депутат Верховной рады Олег Ляшко устроили перебранку в прямом эфире телеканала "НАШ".
Обновлено вчера в 21:37
Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова назвала «мракобесием» слухи о своем романе с Максимом Виторганом

Фото: Татьяна Брухунова отреагировала на слухи о романе с Виторганом Кстати, разговоры о разрыве Петросяна и Брухуновой ходят уже давно.
Обновлено в 08:53
Футбол

«Локомотив» объявил об уходе Тарасова

Обновлено в 10:00
Общество

Чемезов рассказал о своем фирменном блюде

Гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал о своем коронном блюде - бараньих ребрышках с овощами в казане.
Обновлено в 09:39
Политика

Рада повторно рассмотрит отставку Климкина

Комитет Верховной рады по иностранным делам повторно рассмотрит вопрос об увольнении главы МИД Украины Павла Климкина в понедельник, сообщила глава комитета, депутат Анна Гопко.
Обновлено в 08:49
Общество

В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе

Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено вчера в 11:00
Шоу-бизнес

Похудевшая Меган Маркл посетила бейсбольный матч

29 июня в Лондоне состоялся бейсбольный матч в поддержку скорого проведения «Игр непокоренных» — международных спортивных соревнований для людей с ограниченными возможностями.
Обновлено в 04:01
Футбол

«Краснодар» разгромил «Ростов» на турнире в Австрии

В матче второго тура Кубка Париматч Премьер "Краснодар" в небольшом австрийском городке Пеллау разгромил "Ростов" - 3:0. Отличились Ари, Даниил Уткин и Рустам Халназаров.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Появилось видео столкновения истребителя ВВС Индии со стаей птиц

Истребитель-бомбардировщик Jaguar Военно-воздушных сил (ВВС) Индии сразу после взлета столкнулся со стаей птиц и едва не избежал крушения.
Обновлено в 08:20
Кино

Скончался режиссер Себастьян Аларкон

Причины смерти Аларкона не называются. Отметим, чилийский режиссер Себастьян Аларкон с 1971 года проживал в Москве, учился во ВГИКе.
Обновлено в 09:05
Политика

Появились кадры потасовки, где травмировали пресс-секретаря Трампа

Обновлено в 07:35
Единоборства

Путин посетил соревнования по боксу на Европейских играх-2019 в Минске

Обновлено в 10:12
Политика

Матвиенко заявила об отсутствии конфликта РФ с Грузией

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что между российской стороной и Грузией нет никакого конфликта, передает ТАСС.
Обновлено в 07:20
Кино

Умерла актриса Евгения Дембская

«29 июня 2019 на 99-м году жизни перестало биться сердце народной артистки Украины, почётного гражданина города Одессы, кавалера Ордена княгини Ольги — Евгении Михайловны Дембской», — говорится в тексте.
Обновлено в 09:09
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон собрались в Пакистан

Визит станет важным пунктом в политике укрепления связей между странами.
Обновлено вчера в 19:48
Политика

Партия «Слуга народа» подала в суд на ЦИК Украины

Пресс-служба партии "Слуга народа" сообщила в воскресенье в своем телеграм-канале, что подала иск в Шестой административный апелляционный суд с требованием обязать ЦИК Украины внести изменение в постановление о форме избирательного бюллетеня на выборах депутатов Рады.
Обновлено в 09:52
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