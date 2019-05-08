Происшествия
За сутки отменили или задержали шесть рейсов SSJ 100 «Аэрофлота»Метагазета 09:35
За прошедшие сутки с 7 по 8 мая шесть авиарейсов компании «Аэрофлот», которые должны были выполняться на самолетах SSJ 100, отменены или задержаны. Четыре внутренних рейса и два международных рейса не вылетели вовремя из аэропортов. Отмененными оказались рейсы Москва — Пермь и Пермь — Москва.
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