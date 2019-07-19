Бывшего президента Украины Петра Порошенко отказались пустить в зал заседаний Европарламента. Вместо этого политик был отправлен на галерку. Отказ пустить Порошенко в зал мотивирован тем, что его нет в списке гостей, приглашенных в этот день в Европарламент, передает РИА Новости.

Порошенко не пустили в Европарламент

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