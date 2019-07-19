Политика
Порошенко не пустили в ЕвропарламентВести.Ru 18:37
Бывшего президента Украины Петра Порошенко отказались пустить в зал заседаний Европарламента. Вместо этого политик был отправлен на галерку. Отказ пустить Порошенко в зал мотивирован тем, что его нет в списке гостей, приглашенных в этот день в Европарламент, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 19:32, Вашингтон
Здоровье
Минздрав разъяснил правила ввоза незарегистрированных лекарств
Ввоз и вывоз ограниченного объема наркотических средств или психотропных веществ возможны при наличии медицинских документов, которые подтверждают, что их выписали физическом лицу, пояснили в министерстве.
Обновлено в 12:02
Музыка
Названа самая популярная песня XXI века в Великобритании
Обновлено вчера в 08:06
Космос
Британские и американские дети больше хотят стать ютуберами, чем астронавтами
Как выяснилось, профессия астронавта у детей всё ещё в почёте, но она далеко не настолько популярна, как профессия ютубера/влогера.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал продюсера Рушана Насибулина
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу продюсера Рушана Насибулина, подозреваемого в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 11:42
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено в 17:53
Шоу-бизнес
Лолита Милявская заявила, что ее развод с мужем еще не состоялся
За кулисами Лолита рассказала репортерам, что они с Дмитрием действительно не разводились – никто из них так и не подал заявление в загс.
Обновлено в 11:25
Политика
Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен
Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено в 11:17
Общество
Путин подписал закон об упрощении подтверждения инвалидности
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий лицам с ограниченными возможностями здоровья подавать в профильные органы справки, подтверждающие инвалидность для получения социальной поддержки и госуслуг, в электронном виде.
Обновлено в 09:54
Политика
В Конгресс США внесен проект закона о санкциях против ФСБ
Законопроект о санкциях против высокопоставленных сотрудников ФСБ внесен в Палату представителей Конгресса США, сообщили конгрессмены.
Обновлено в 17:55
Культура
Инна Чурикова госпитализирована в Москве
Актриса Инна Чурикова доставлена в одну из московских больниц после того, как получила травму, играя в спектакле на сцене театра «Русская песня».
Обновлено в 16:18
Происшествия
В Португалии обнаженная девушка прыгнула с 45-метрового моста
В Португалии девушка разделась и прыгнула с 45-метрового моста Понти-ди-Дон-Луиш I, расположенного в окрестностях Порту.
Обновлено в 18:09
Интернет
Создатели российского приложения FaceApp ответили на обвинения США
Разработчики приложения FaceApp опровергли информацию о том, что оно может представлять опасность для личных данных американских пользователей.
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева поженились
37-летний режиссер женился в третий раз. Избранницей Резо Гигинеишвили стала 35-летняя бизнесвумен Надежда Оболенцева.
Обновлено в 12:00
Наука
Ученые выяснили, как на самом деле влияет давление на риск инфаркта
Американские исследователи пришли к выводу, что "верхнее" систолическое артериальное давление и "нижнее" диастолическое давление одинаково влияют на риск развития сердечного приступа, а также инсульта, передает Medicalxpress.
Обновлено в 00:43
Здоровье
Поборовший рак онколог Павленко вернулся к хирургии
Врач-онколог Андрей Павленко после долгого лечения рака желудка и тяжелой реабилитации вернулся к хирургии.
Обновлено в 04:35
Футбол
Определился соперник тульского «Арсенала» в квалификации Лиги Европы
Во втором квалификационном раунде Лиги Европы тульский «Арсенал» сыграет против азербайджанского «Нефтчи».
Обновлено в 15:20
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Политика
Глава МИД Ирана прокомментировал слова Трампа о сбитом беспилотнике
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные сбили иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 19:20
Технологии
«Яндекс» запустит новые интерактивные ответы
Пресс-служба «Яндекса» подтвердила, что компания работает над проектом под рабочим названием «обогащенный интерактивный ответ».
Обновлено в 07:23
Происшествия
На Калининской АЭС подключили энергоблок после ЧП
Обновлено в 15:01
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло участие российского спецназа в боях в Идлибе
В российском военном ведомстве назвали опубликованную британским агентством Reuters информацию о якобы участии в боях в сирийской провинции на стороне президента Башара Асада российских «сухопутных войск» и «специальных подразделений» «очередным фейком».
Обновлено в 08:08
Экономика
Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику
Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено вчера в 09:14
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено в 15:21
Армия и оружие
«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17
Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено вчера в 05:01
Политика
Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку — 2»
Строительство газопровода и позиция Дании "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
Дедушка убил маленького внука, в шутку напоив его алкоголем
Дедушка со стороны отца ребёнка произнёс тост и собрался отпить из бокала, но один из гостей пошутил, что дед не может пить алкоголь без внука.
Обновлено в 02:46
Политика
Путин поручил отменить штрафы с камер, размещённых с нарушениями
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2020 года решить вопрос с отменой штрафов с камер, которые размещены с нарушениями.
Обновлено в 12:01