Театры

За сравнившего зрителей с быдлом звезду «Универа» заступились коллеги
Известия
вчера в 23:44

Инцидент произошел после завершения спектакля «Мурлин Мурло, или Все женщины хотят любви», когда в ответ на реплики из зала Гайдулян назвал зрителей быдлом. В ноябре прошлого года актер Дмитрий Дюжев рассказал о происшествии в аэропорту, когда люди отказались пропускать его к стойке без очереди.
Известиявчера в 23:44
с чего всё началось

«Быдлу надо говорить, что оно быдло»: коллеги Гайдуляна поддержали артиста в его баттле с пьяными зрителями

Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Андрей Гайдулян во время гастролей в Петропавловске-Камчатском был настолько взбешен поведением зрителей, что назвал их быдлом. Инцидент произошел во время спектакля «Мурлин Мурло, или Все женщины хотят любви» — и тут же попал в интернет.
Daily Stormвчера в 04:27

Подробнее о событии

Райкин отреагировал на ситуацию с назвавшим зрителей быдлом Гайдуляном

Газета.Ru02:32

«Универ» дает знать о себе: россияне отреагировали на заявление Гайдуляна, сравнившего зрителей с быдлом

ФАН00:10

«Если в зале быдло, корректно многое» – актеры о конфликте Гайдуляна с камчатскими зрителями

Кам 24вчера в 21:22

За сравнившего с быдлом зрителей актера «Универа» заступились

Lenta.ruвчера в 18:03

Актеры выступили в поддержку коллеги, назвавшего «быдлом» зрителей

REGNUMвчера в 17:19

Звезды российского кино поддержали актера из «Универа», назвавшего зрителей «быдлом»

URA.Ruвчера в 15:29

Райкин, Хабенский и Кузя из «Универа» заступились за коллег перед быдло-зрителем

Life.ruвчера в 11:39
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Театры

В Алтайском крае к Году театра подготовили более 40 проектов

Обновлено в 04:46
Театры

На Южном Урале стартует год театра

«Стартом» года театра станет спектакль «Паяцы» в оперном театре Челябинска.
Обновлено 11 декабря в 01:30
Театры

Церемония открытия Года театра в России состоялась в Петербурге

Обновлено вчера в 13:36
Театры

Путин пообещал ускорить поправки в закон о госзакупках для театров

Федеральный закон о контрактной системе в сфере государственных и муниципальных закупок нуждается в доработке для учёта специфики сферы искусства.
Обновлено вчера в 12:04
Театры

Реальные истории новосибирцев покажут в театре

Обновлено в 00:00
Театры

Торжественное открытие Года театра в Пскове собрало много гостей

По указу президента России 2019 объявлен Годом театра. В Пскове, как и по всей России, старт мероприятиям был дан сегодня.
Обновлено вчера в 15:30
Театры

Еще одна театральная сцена открылась в Вологде

Камерная сцена учебного театра появилась в Вологодском областном колледже искусств.
Обновлено в 03:21
Театры

«Казаки России» открыли Год театра в Липецке

Сама церемония открытия года театра в Липецкой области началась с необычного шоу.
Обновлено вчера в 14:26
Театры

Всероссийский Год театра пройдет в Ленобласти

Год театра, который, по Указу президента России от 28 апреля 2018 года, пройдет в стране в 2019 году, уже начался в Ленинградской области.
Обновлено в 04:08
Театры

Год театра в Тверской области обещает быть богатым на события

В Год театра во всех государственных театра Тверской области 29 марта впервые пройдет Ночь театра: ночные показы спектаклей, капустники, встречи с артистами и другие мероприятия.
Обновлено вчера в 15:18
Театры

На севере Тамбова может появиться новый театр

В Театре кукол откроют новую сцену. Расширится и гастрольная программа.
Обновлено вчера в 13:31
Театры

В Скопинском районе Год театра стартовал с премьеры

В Скопинском районе Год театра открыли премьерой спектакля.
Обновлено в 01:18
Театры

Омским театралам покажут «Ночь перед Рождеством» Гоголя

Обновлено в 03:46
Театры

Владимир Мединский посетил ярославский ТЮЗ

Обновлено вчера в 10:37
Театры

Новогодний Тропический бал «Летучая мышь» в «Аптекарском огороде»

Вечером 30 декабря на крупнейшем в России Фестивале орхидей, хищных растений и растений пустынь "Тропическая зима" в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдёт новогодний интерактивный Тропический спектакль-бал "Летучая мышь" со звездами оперы, упоительными мелодиями и искрометными австро-венгерскими ритмами бессмертного творения Иоганна Штрауса.
Обновлено в 04:38
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Андрей Гайдулян
Российский актёр
Российский актёр театра и кино, наиболее известный по сериалам «Универ», «Универ. Новая общага» и «СашаТаня».
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Универ
Сериал, 2008–2011 (16+)
Их пятеро. Они живут в соседних комнатах университетской общаги, у них общая кухня, туалет и ванная. Им ничего не остается, кроме как искренне полюбить друг друга, чем они периодически и занимаются. Как они учатся и даже переходят с курса на курс – настоящая загадка, потому что целыми днями они выносят друг другу мозг и попадают в передряги. Самые эффектные способы соблазнения первокурсниц, самые драматичные битвы за бабло, самые унизительные и позорные моменты жизни в общаге. Короче, все о студентах! Пьянство, неудачный секс, заваленная сессия – это ведь так прикольно!
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