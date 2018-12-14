Театры
За сравнившего зрителей с быдлом звезду «Универа» заступились коллеги
За сравнившего зрителей с быдлом звезду «Универа» заступились коллегиИзвестиявчера в 23:44
Инцидент произошел после завершения спектакля «Мурлин Мурло, или Все женщины хотят любви», когда в ответ на реплики из зала Гайдулян назвал зрителей быдлом. В ноябре прошлого года актер Дмитрий Дюжев рассказал о происшествии в аэропорту, когда люди отказались пропускать его к стойке без очереди.
Известиявчера в 23:44
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с чего всё началось
«Быдлу надо говорить, что оно быдло»: коллеги Гайдуляна поддержали артиста в его баттле с пьяными зрителями
Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Андрей Гайдулян во время гастролей в Петропавловске-Камчатском был настолько взбешен поведением зрителей, что назвал их быдлом. Инцидент произошел во время спектакля «Мурлин Мурло, или Все женщины хотят любви» — и тут же попал в интернет.Daily Stormвчера в 04:27
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Райкин, Хабенский и Кузя из «Универа» заступились за коллег перед быдло-зрителем
Life.ruвчера в 11:39
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Театры
В Алтайском крае к Году театра подготовили более 40 проектов
Обновлено в 04:46
Театры
На Южном Урале стартует год театра
«Стартом» года театра станет спектакль «Паяцы» в оперном театре Челябинска.
Обновлено 11 декабря в 01:30
Театры
Церемония открытия Года театра в России состоялась в Петербурге
Обновлено вчера в 13:36
Театры
Путин пообещал ускорить поправки в закон о госзакупках для театров
Федеральный закон о контрактной системе в сфере государственных и муниципальных закупок нуждается в доработке для учёта специфики сферы искусства.
Обновлено вчера в 12:04
Театры
Реальные истории новосибирцев покажут в театре
Обновлено в 00:00
Театры
Торжественное открытие Года театра в Пскове собрало много гостей
По указу президента России 2019 объявлен Годом театра. В Пскове, как и по всей России, старт мероприятиям был дан сегодня.
Обновлено вчера в 15:30
Театры
Еще одна театральная сцена открылась в Вологде
Камерная сцена учебного театра появилась в Вологодском областном колледже искусств.
Обновлено в 03:21
Театры
«Казаки России» открыли Год театра в Липецке
Сама церемония открытия года театра в Липецкой области началась с необычного шоу.
Обновлено вчера в 14:26
Театры
Всероссийский Год театра пройдет в Ленобласти
Год театра, который, по Указу президента России от 28 апреля 2018 года, пройдет в стране в 2019 году, уже начался в Ленинградской области.
Обновлено в 04:08
Театры
Год театра в Тверской области обещает быть богатым на события
В Год театра во всех государственных театра Тверской области 29 марта впервые пройдет Ночь театра: ночные показы спектаклей, капустники, встречи с артистами и другие мероприятия.
Обновлено вчера в 15:18
Театры
На севере Тамбова может появиться новый театр
В Театре кукол откроют новую сцену. Расширится и гастрольная программа.
Обновлено вчера в 13:31
Театры
В Скопинском районе Год театра стартовал с премьеры
В Скопинском районе Год театра открыли премьерой спектакля.
Обновлено в 01:18
Театры
Омским театралам покажут «Ночь перед Рождеством» Гоголя
Обновлено в 03:46
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Владимир Мединский посетил ярославский ТЮЗ
Обновлено вчера в 10:37
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Новогодний Тропический бал «Летучая мышь» в «Аптекарском огороде»
Вечером 30 декабря на крупнейшем в России Фестивале орхидей, хищных растений и растений пустынь "Тропическая зима" в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдёт новогодний интерактивный Тропический спектакль-бал "Летучая мышь" со звездами оперы, упоительными мелодиями и искрометными австро-венгерскими ритмами бессмертного творения Иоганна Штрауса.
Обновлено в 04:38