Я хочу сказать, что такого отвратительного отношения аудитории я не видел за все время игры этого спектакля. Чтобы кричали люди из зала во время реплики! Это свинство! И вот это слово там написано – быдло. Так нельзя. Это просто отвратительно! Второй акт просто невозможно было играть.