Театры

За сравнившего с быдлом зрителей актера «Универа» заступились
Lenta.ru
18:03

Коллеги актера Андрея Гайдуляна, известного по сериалам «Универ» и «СашаТаня», встали на его сторону в конфликте со зрителями театра в Петропавловске-Камчатском, которых он сравнил быдлом. Об этом они рассказали изданию Daily Storm.
Lenta.ru18:03
Андрей Гайдулян
Я хочу сказать, что такого отвратительного отношения аудитории я не видел за все время игры этого спектакля. Чтобы кричали люди из зала во время реплики! Это свинство! И вот это слово там написано – быдло. Так нельзя. Это просто отвратительно! Второй акт просто невозможно было играть.
— Андрей Гайдулян, российский актёрАргументы недели 11 декабря в 11:28
с чего всё началось

«Бывает»: актер из Москвы сравнил с быдлом подвыпивших камчатских зрителей (видео)

Актер Андрей Гайдулян на сцене сравнил с быдлом камчатских зрителей и назвал свинством их поведение.
Кам 2410 декабря в 21:17

Подробнее о событии

Коллеги заступились за актера «Универа», который назвал зрителей «быдлом»

Народные новости22:35

За актера «Универа», сравнившего с быдлом зрителей, заступились

РИА Новости22:04

«Если в зале быдло, корректно многое» – актеры о конфликте Гайдуляна с камчатскими зрителями

Кам 2421:22

За сравнившего с быдлом зрителей актера «Универа» заступились

Lenta.ru18:03

Звезды российского кино поддержали актера из «Универа», назвавшего зрителей «быдлом»

URA.Ru15:29

Райкин, Хабенский и Кузя из «Универа» заступились за коллег перед быдло-зрителем

Life.ru11:39

Валентина Рубцова встала на защиту Андрея Гайдуляна, после конфликта со зрителями

Вечерняя Москва04:49
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Российский актёр
Российский актёр театра и кино, наиболее известный по сериалам «Универ», «Универ. Новая общага» и «СашаТаня».
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