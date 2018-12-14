Театры
За сравнившего с быдлом зрителей актера «Универа» заступились
За сравнившего с быдлом зрителей актера «Универа» заступилисьLenta.ru18:03
Коллеги актера Андрея Гайдуляна, известного по сериалам «Универ» и «СашаТаня», встали на его сторону в конфликте со зрителями театра в Петропавловске-Камчатском, которых он сравнил быдлом. Об этом они рассказали изданию Daily Storm.
Lenta.ru18:03
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Я хочу сказать, что такого отвратительного отношения аудитории я не видел за все время игры этого спектакля. Чтобы кричали люди из зала во время реплики! Это свинство! И вот это слово там написано – быдло. Так нельзя. Это просто отвратительно! Второй акт просто невозможно было играть.
— Андрей Гайдулян, российский актёрАргументы недели 11 декабря в 11:28
с чего всё началось
Актер Андрей Гайдулян на сцене сравнил с быдлом камчатских зрителей и назвал свинством их поведение.Кам 2410 декабря в 21:17
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